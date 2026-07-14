Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La modella Laila Hasanovic, fidanzata del campione di tennis

C’è chi nasce con il sole dentro e chi, come Laila Hasanovic, sa esattamente come farlo risplendere anche fuori, direttamente sulla pelle. Modella danese di straordinaria bellezza, influencer seguitissima sui social e nota al grande pubblico anche per la sua relazione con il campione di tennis Jannik Sinner, Laila è diventata una vera e propria icona di stile. Il suo segreto? Un look fresco, naturale e un incarnato costantemente ambrato, come se fosse appena tornata da una vacanza alle Bahamas, sia in estate che in pieno inverno.

Il gioco d’ombre social e il segreto di NRD.55

In uno dei suoi ultimi e seguitissimi contenuti su Instagram, Laila ha incantato i follower con uno scatto ad altissimo tasso estetico e di grande sensualità. Nessun primo piano ravvicinato o trucco pesante: l’immagine mostra unicamente la sua silhouette, un’ombra sinuosa proiettata contro una calda luce dorata mentre si massaggia e si spalma con cura il prodotto su tutto il corpo. Un frame poetico che evoca calore, cura di sé e una tintarella impeccabile.

Il segreto dietro quell’effetto “baciata dal sole” è NRD.55, il brand di prodotti di bellezza e self-tan fondato e sviluppato dalla stessa modella in Danimarca. La mousse di NRD.55 utilizza ingredienti pensati per coccolare la barriera cutanea — come l’estratto di salice rosso (noto per le sue proprietà nutrienti e prebiotiche), l’aloe vera biologica e il caramello naturale — per donare un colore dorato, omogeneo e privo di antiestetiche sfumature arancioni.

Le alternative di autoabbronzanti in mousse low cost da acquistare su Amazon

Se vuoi replicare l’effetto pelle ambrata di Laila Hasanovic senza spendere una fortuna per i brand di nicchia, la soluzione è a portata di click. Su Amazon esistono ottime formule economiche che regalano un colorito dorato, uniforme e a lunga durata.

St. Moriz Professional Fast Tan Mousse

È in assoluto il “re” degli autoabbronzanti economici e il preferito da chi si approccia a questo mondo per la prima volta.

Con una spesa minima (spesso sotto i 15 €), offre un’applicazione facilissima grazie alla texture in schiuma colorata che permette di vedere subito dove si applica il prodotto, evitando macchie.

Risultato? Un’abbronzatura dorata e professionale che si sviluppa in poche ore.

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Mousse

Offerta Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Mousse

Arricchita con acqua di cocco idratante, questa mousse di Garnier è la scelta perfetta per chi teme l’effetto pelle secca.

Perché provarlo: Ha una formula trasparente che non macchia i vestiti e si assorbe all’istante. Ha una profumazione estiva e fresca, ben lontana dal tipico odore pungente degli autoabbronzanti tradizionali.

Risultato? Un colorito naturale e luminoso già dopo la prima ora dall’applicazione.

Hawaiian Tropic Self Tanning Foam

Offerta Hawaiian Tropic Self Tanning Foam

La combinazione perfetta tra cura della pelle e abbronzatura artificiale, firmata da uno dei brand leader nella protezione solare.

Questa mousse coccola la pelle grazie alla presenza di ingredienti idratanti come l’olio di cocco e l’olio di argan. Inoltre, la sua celebre fragranza tropicale ti farà sentire immediatamente in spiaggia.

Risultato? Un velo dorato impeccabile e una pelle morbidissima e idratata a fondo.

Il consiglio in più per un’applicazione a prova di modella: per ottenere lo stesso risultato impeccabile di Laila Hasanovic, ricorda di esfoliare bene la pelle (specialmente su gomiti, ginocchia e caviglie) 24 ore prima dell’applicazione e di stendere la mousse utilizzando un guanto apposito. In questo modo eviterai accumuli di colore e le tue mani rimarranno perfettamente pulite!

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