Doposole all’aloe vera, i migliori da provare in estate per un tocco di freschezza alla pelle

Troppe ore sotto il sole? Queste sono le creme doposole all'aloe vera da provare per idratare, lenire e donare alla pelle una sensazione di freschezza immediata.

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Le creme doposole all'aloe vera migliori da provare questa estate

Qual è lo step fondamentale da non dimenticarsi mai dopo una giornata al sole? Beh, sopra ogni cosa quello che non ci si dovrebbe mai dimenticare di fare, è idratare la pelle con una crema doposole apposita, in grado di donare alla cute tutto il nutrimento necessario e di lenirla dopo lo stress subito sotto i raggi solari. E se dovete scegliere il prodotto giusto per regalare alla pelle il massimo del benessere, il doposole all’aloe vera è la scelta migliore che possiate fare. Il motivo? Le tantissime proprietà che l’aloe vera ha per la pelle, e che lo rendono uno degli ingredienti base per creme e lozioni il cui scopo è quello di lenire e idratare la cute in profondità, lasciandole una piacevolissima sensazione di freschezza.

Cos’è l’aloe vera

Per chi non lo sapesse, l’aloe vera è una pianta originaria dell’Africa, coltivata in modo particolare nelle regioni tropicali e subtropicali del mondo. Una pianta dalle foglie carnose, ricchissime di una sorta di polpa piena di acqua, nota come “lattice”. Ed è da questa polpa che viene estratto il gel trasparente utilizzato come ingrediente must dei prodotti per la cura della pelle. Un gel che è pieno di sostanze benefiche per la cute, come le vitamine A, C ed E, sali minerali come calcio, zinco e magnesio, ma anche aminoacidi e polisaccaridi, tutte sostanza che donano massimo benessere alla pelle.

I benefici del doposole all’aloe vera

Ma perché vale la pena utilizzare un doposole all’aloe vera? Prima di tutto perché l’aloe è un ingrediente 100 % naturale, delicato sulla pelle e che ne rispetta per le peculiarità, lenendola e donandole tutta l’idratazione di cui ha bisogno. In secondo luogo per le mille proprietà che rilascia e che sono un vero toccasana per la pelle.

L’aloe vera, infatti, è un potentissimo idratante naturale, che ha la capacità di penetrare molto rapidamente nella pelle agendo per ripristinarne l’equilibrio idrico e garantendole massima morbidezza. Un effetto indispensabile per lenire la cute dopo l’esposizione al sole e dopo la conseguente disidratazione a cui viene sottoposta. In più, l’aloe vera permette anche di prolungare l’abbronzatura e di mantenere la pelle elastica e compatta.

Ma non solo. Tra le proprietà dell’aloe vera, ci sono anche quelle rigenerative e che aiutano a guarire i danni alla cute causati dai raggi UV, andando a stimolare la produzione di nuove cellule cutanee. Insomma, un vero toccasana da privare acquistando uno dei doposole all’aloe vera migliori.

Il doposole all’aloe vera di Equilibria

Il doposole all’aloe vera di Equilibria, per esempio, è un latte dalla texture leggera e setosa, che si assorbe molto velocemente e senza ungere la pelle. Un doposole che dona massima idratazione e nutrimento alla cute disidratata e stressata dal sole, lasciandola immediatamente più liscia e luminosa. Un prodotto arricchito con Aloe Vera Equilibra (40%), Olio di Carota e Vitamina E, oltre a un complesso idratante naturale compo

Offerta Equilibria La crema doposole all'aloe vera da provare

NIVEA SUN Doposole Hydrate

NIVEA SUN Doposole Hydrate è un doposole all’aloe vera che dona immediata freschezza alla pelle, lasciandola idratata per 48 ore. Un prodotto dalla formula leggera, arricchita con aloe vera bio e acido ialuronico, che rinfresca e lenisce la pelle, aiutandola a ripararsi dalla perdita di idratazione conseguente all’esposizione al sole. Una crema che si assorbe facilmente, lasciando la pelle morbida e liscia come la seta.

Nivea sun La crema che lenisce dopo una giornata al sole

Il latte doposole all’aloe vera di Hawaiian Tropic

Il latte doposole all’aloe vera di Hawaiian Tropic è un gel che lenisce e ammorbidisce la pelle, anche dopo una giornata passata a divertirsi sotto al sole. Una lozione che avvolge la a pelle donando un’immediata sensazione di freschezza. Ideale per lenire la pelle arrossata da un’esposizione eccessiva al sole, grazie alla sua formulazione con aloe vera, vitamina E e camomilla. In più, la crema doposole all’aloe vera di Hawaiian Tropic aiuta a mantenere l’abbronzatura più a lungo.

Offerta Hawaiian Tropic La crema doposole all'aloe vera da avere

La crema doposole SOL Aloe con Acido Ialuronico

Dall’esperienza di Bottega Verde, ecco la crema doposole SOL Aloe con Acido Ialuronico. Un prodotto ideale da applicare dopo l’esposizione solare, adatta a tutti i tipi di pelle e che si può usare senza problemi anche sulle cuti più sensibili, garantendo un’idratante immediata e prolungata fino a 48 ore. Una crema doposole all’aloe vera dalla texture è leggera e di facilissima da stesura, a base di succo di aloe iperfermentato e acido ialuronico, che idratano a fondo la pelle e che riducono la sensazione di secchezza che compare dopo una lunga esposizione solare.

Bottega verde Il tuo alleato per l'estate

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram