Lunga vita all’abbronzatura: le creme corpo da provare per proteggere la tua tintarella

Le vacanze sono finite, ma l'abbronzatura può durare ancora a lungo: scopriamo quali sono le migliori creme corpo per avere una tintarella perfetta in autunno

Lunghe ore trascorse sotto il sole (con le dovute precauzioni, naturalmente!) ti hanno lasciato un bellissimo ricordo delle vacanze estive: un’abbronzatura veramente strepitosa, che hai portato con te a casa e ora vuoi sfoggiare con orgoglio. Peccato che, nel giro di poche settimane, l’arrivo dell’autunno farà tornare la tua pelle del suo solito colorito. Vuoi prolungare la tintarella ancora per un po’? Nessun problema: ecco le migliori creme corpo da provare subito, per una pelle ambrata e dal colorito omogeneo che dura davvero a lungo.

Creme corpo per prolungare l’abbronzatura

Se le vacanze estive si sono ormai concluse, la tintarella che hai faticosamente conquistato può accompagnarti ancora per qualche mese. La pelle tende infatti a tornare rapidamente del suo colorito naturale, perdendo l’abbronzatura frutto di lunghissime ore al sole, ma ci sono molti prodotti che consentono di prolungare l’effetto dorato per intere settimane, facendoti sentire ancora in vacanza. Le creme corpo sono un’ottima scelta, perché grazie alla loro formulazione (e ad alcuni ingredienti “segreti”) aiutano a tenere idratata la cute e, nel contempo, a proteggere la tintarella. Vediamo quali provare.

Doposole Bilboa Glow Bronze

Il doposole non si usa solamente in vacanza, nelle ore successive all’esposizione al sole: è anzi importantissimo continuare il trattamento anche una volta tornati a casa, perché aiuta a sanare la pelle dai danni dei raggi UV e ad intensificare l’abbronzatura. Glow Bronze di Bilboa è il prodotto più adatto per chi vuole idratare a fondo la cute e nutrirla dopo lunghe giornate trascorse a prendere la tintarella. Contiene olio di cocco, che svolge un’azione illuminante e previene la disidratazione cutanea, per un’abbronzatura perfetta che dura a lungo.

Latte corpo doposole Biopoint

Se vuoi che l’abbronzatura rimanga con te per tutto l’autunno, non ti resta che provare il latte corpo doposole di Biopoint, da utilizzare sia dopo l’esposizione al sole che nei giorni successivi, come trattamento intensificante della tintarella. Si tratta di una crema a rapido assorbimento, formulata con Vitamin-4 Complex (che include le vitamine A, E, C ed F) e oli vegetali, tra cui l’olio di Monoi. Svolge così un’azione antiossidante e nutriente, idratando la pelle e uniformandone il colorito. Avrai un’abbronzatura luminosa e dorata, evitando le fastidiose spellature.

Golden Tan Maximizer Lancaster

Anche Lancaster offre un prodotto doposole che aiuta a mantenere l’abbronzatura più a lungo: si tratta di Golden Tan Maximizer, la lozione doposole che contribuisce a lenire i danni dei raggi UV ai quali la pelle è esposta durante le vacanze al mare. I risultati sono immediati, per una cute più morbida e idratata, dall’aspetto decisamente più sano e luminoso. Inoltre, il Tan Activator Complex intensifica la produzione di melanina: questo significa che la tintarella può durare sino ad un mese in più, per un colorito omogeneo e dorato.

Tan Intensifying Sun Lotion Piz Buin

L’acceleratore di abbronzatura Tan Intensifying Sun Lotion di Piz Buin è una crema solare da utilizzare già in vacanza, per proteggere la pelle dall’esposizione prolungata al sole. Con SPF 15, è infatti l’ideale da iniziare ad applicare negli ultimi giorni di tintarella, così da evitare gli effetti dannosi dei raggi UV. Ma puoi continuare ad usarla anche una volta tornata a casa: aiuta infatti ad idratare la pelle e ad illuminarla, per un risultato wow! Inoltre contiene Illumitone, una sostanza in grado di incrementare la produzione di pigmenti abbronzanti fino al 70%.

Sun System Intensify Rilastil

Se sogni un’estate che non finisce mai, prova l’intensificatore d’abbronzatura di Rilastil: si tratta di un’emulsione dalla texture incredibilmente leggera, che si assorbe in fretta e non unge. Serve a proteggere la pelle dall’invecchiamento precoce, una delle conseguenze dell’esposizione diretta al sole, grazie al Pro-DNA Complex. La cute tornerà così ad essere più elastica e naturalmente luminosa. Può essere usata sia per il corpo che per il viso, aiutandoti a mantenere un’abbronzatura perfetta per settimane intere.

Sun Secret Korff

Il segreto per una pelle super abbronzata anche dopo le vacanze? È Sun Secret, la crema solare di Korff che sublima l’abbronzatura con pochi e semplicissimi gesti quotidiani. L’emulsione, dalla texture vellutata e a rapido assorbimento, va usata su viso e corpo già nei giorni successivi all’esposizione al sole, per proteggere la pelle dai danni cellulari dei raggi UV e per intensificare la tintarella. È formulata con DNA-Safe Complex e Melanobronze, che stimola la produzione di melanina anche dopo la fine delle vacanze.

Come far durare più a lungo la tintarella

Non vuoi proprio arrenderti all’arrivo dell’autunno e all’inevitabile ritorno di una pelle dal colorito più spento? Ci sono alcuni trucchetti che ti aiuteranno a prolungare l’abbronzatura di alcune settimane, facendoti sentire ancora in vacanza. Innanzitutto, ricorda di non cedere a lunghi bagni caldi che disidratano la cute, preferendo (almeno fin quando le temperature lo consentono) una bella doccia veloce e rinfrescante. Evita anche i profumi e tutti quei prodotti che contengono alcol, in grado di seccare velocemente la pelle.

Puoi invece introdurre una beauty routine in grado di far durare la tintarella più a lungo. Utilizza quotidianamente un detergente delicato, rispettoso del naturale pH della pelle: la idrata a fondo e la nutre, cosa essenziale dopo l’esposizione al sole, proteggendo al tempo stesso l’abbronzatura. Aggiungi inoltre un prodotto doposole, che intensifica l’effetto dorato della pelle e la rende più luminosa – meglio ancora se contenente sostanze che stimolano la produzione di melanina. Non rinunciare allo scrub: si dice spesso che l’esfoliazione “porta via” l’abbronzatura, ma in realtà elimina soltanto le cellule morte e rende il colorito più omogeneo, intensificando la naturale bellezza cutanea.

Infine, puoi aiutarti con l’alimentazione: l’obiettivo principale è quello di mantenere idratata la pelle, quindi bevi almeno 2 litri d’acqua al giorno e consuma abbondanti porzioni di frutta e verdura, meglio se di stagione. Prediligi i cibi di colore arancione, che sono ricchi di betacarotene – una sostanza fondamentale per proteggere la tintarella. In commercio puoi anche trovare degli integratori alimentari specifici per prolungare l’abbronzatura. E se proprio non vuoi rinunciare alla pelle dorata, lasciati tentare da qualche prodotto autoabbronzante per far sì che la tua estate non finisca mai.

