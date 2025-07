Con questo prodotto prendi il sole una volta e conservi la tintarella per tutta l’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Prendi il sole una volta e ti regali una tintarella favolosa per tutta l’estate. Una magia? No, il potere di un prodotto studiato per esaltare l’abbronzatura e farla durare più a lungo. Stiamo parlando di Golden Tan Maximizer After Sun Lotion, un prodotto eccezionale, firmato Lancaster, che prolunga l’abbronzatura sino ad un mese, donando sollievo alla pelle dopo l’esposizione al sole e regalandole un aspetto dorato.

Chi l’ha provato non può più farne a meno. Lo dimostrano le tantissime recensioni positive su Amazon dove è un prodotto particolarmente amato per lenire, idratare e nutrire intensamente la pelle. Oggi lo trovo in super offerta a soli 25,50 euro con uno sconto del 39%.

Realizzato con oli di origine naturale, questa lozione consente di intensificare al massimo la produzione di melanina. Dopo una sola esposizione, dunque, avrai già la pelle dorata e stupenda. Grazie al complesso riparatore che si trova nella sua formulazione, dona sollievo alla pelle immediatamente, evitando rossori o screpolature.

Reidrata e ammorbidisce, regalando una pelle vellutata al tatto e stupenda, ma anche rinfrescata e profumata, grazie all’iconica profumazione by Lancaster. Non solo: gli ingredienti sono per l’86,6% di origine naturale, adatti anche per le pelli sensibili.

Come far durare l’abbronzatura

Mantenere a lungo l’abbronzatura e farla durare per tutta l’estate (e oltre) spesso può trasformarsi in una vera e propria impresa. In questi casi è essenziale seguire alcuni consigli e buone pratiche utili per mantenere una pelle dorata e favolosa.

Per prima cosa non dimenticare mai di mettere la protezione solare. Indossa ogni giorno l’SPF per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi solari e far durare l’abbronzatura a lungo. Questo prodotto infatti non andrebbe utilizzato solo al mare, ma anche in città, tutti i giorni, sotto il make up.

Dopo esserti esposta ai raggi del sole utilizza un buon doposole come il Golden Tan Maximizer After Sun Lotion, studiato appositamente per far durare per mesi l’abbronzatura. Un prodotto di questo tipo è fondamentale perché evita disidratazione e secchezza: fattori che fanno svanire subito l’abbronzatura.

Idrata la pelle sia da fuori – usando un’ottima lozione doposole – che da dentro, seguendo una dieta dedicata e bevendo molta acqua. Consuma almeno tre litri d’acqua in un giorno e punta su alimenti ricchi di betacarotene.

Fai attenzione anche a ciò che fai sotto la doccia: cerca di utilizzare dei bagnoschiuma specifici per l’abbronzatura, ottimi per idratare e pulire, ma senza eliminare la tintarella. No anche a bagno nella vasca, soprattutto se con acqua troppo calda.

Punta invece su una doccia fredda o al massimo tiepida: ti aiuterà a non seccare troppo la pelle, permettendoti di conseguenza di conservare l’abbronzatura più a lungo. Infine dopo la doccia non dimenticare mai la crema e il doposole Lancaster per una tintarella che durerà per tantissimo tempo, regalandoti una pelle baciata dal sole, stupenda, ma soprattutto sana.

