Questa crema solare ti regala un’abbronzatura da urlo. E ora costa meno di 10 euro

Sogni un’abbronzatura da urlo in poco tempo? Il segreto è una crema solare, super abbronzante che accelera la tintarella e protegge la pelle al tempo stesso, rendendola morbidissima.

Si tratta della crema solare Piz Bun, un prodotto particolarmente apprezzato da chi l’ha già provato che oggi trovi in offerta su Amazon a meno di 10 euro. Grazie allo sconto del 36% infatti costa solamente 8 euro!

Protezione solare abbronzante Piz Buin Piz Buin Tan and Protect SPF 15

Resistente all’acqua e al sudore, offre un’ottima protezione contro i raggi solari UVA e UVB, al tempo stesso aiuta la pelle ad abbronzarsi rapidamente, stimolando la produzione di melanina.

La formula contiene vitamina E, non è grassa né appiccicosa, consentendo di idrata intensamente la pelle. Inoltre evita la desquamazione e prolunga l’abbronzatura.

Quale crema solare usare per abbronzarsi

Ormai l’abbiamo capito: per abbronzarsi in sicurezza (e al meglio) è importante usare la crema solare. Sì, ma qual è la migliore per avere un’abbronzatura uniforme e veloce?

I solari Piz Buin sono fra i più apprezzati, grazie ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Fra i prodotti più amati c’è questa lozione che intensifica l’abbronzatura.

La texture non è grassa e la crema nutre la pelle in profondità, aiutando a incrementare la produzione dei pigmenti abbronzanti sino al 70%. Il bello di questa crema solare è che unisce un sistema di filtri solari UVA e UVB alle qualità di una lozione abbronzante.

Il segreto sta nella presenza di illumitone, una sostanza che aiuta a intensificare e accelerare il processo di abbronzatura. La formula ad assorbimento rapido inoltre protegge la pelle da cloro e acqua salata, attivando i processi che provocano la tintarella.

Cosa mettere sulla pelle per abbronzarsi più velocemente

Per abbronzarsi più velocemente è essenziale prendersi cura della pelle e scegliere i prodotti giusti. Prima di tutto prepara viso e corpo all’esposizione solare con l’esfoliazione. Un buono scrub è la soluzione perfetta per rimuovere le cellule morte e attivare la microcircolazione.

Cura l’alimentazione sommando integratori per abbronzarsi con cibi ricchi di beta-carotene e vitamina C come carote, verdure a foglia verde, pomodori, melone, lamponi, albicocche, zucca e agrumi. Non dimenticare di portare a tavola alimenti ricchi di selenio e vitamina E come broccoli, spinaci e cavoli. Infine come spuntino scegli la frutta secca, ideale per contrastare l’invecchiamento cutaneo e proteggere l’organismo dall’azione dei radicali liberi.

Infine non dimenticare la crema solare, scegliendo un prodotto che sia in grado non solo di proteggere la pelle dai raggi solari, ma anche di attivare la melanina. In questo modo riuscirai ad abbronzarti velocemente e in totale sicurezza.

Come step in più esponiti al sole in modo graduale e mai nelle ore centrali. Inizia con 15-20 minuti di esposizione, aumentando poi il tempo. Esponiti al sole nelle fasce orarie dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 18, evitando invece gli orari in cui i raggi sono più forti e potrebbero rivelarsi dannosi per la salute della pelle, causando fastidiose irritazioni.

