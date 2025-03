La pulizia del viso non è mai stata così facile (ed economica) con questo skin scrubber ora in offerta

Fonte: iStock Pulizia viso ultrasonica

Se sei sempre alla ricerca di nuove soluzioni (low cost) per mantenere la tua pelle pulita e in salute senza ricorrere all’estetista, è arrivato il momento di conoscere il dispositivo ANLAN Ultrasonic Skin Scrubber perché oggi come non mai lo potrai acquistare ad un prezzo top.

Si tratta di un apparecchio per la pulizia del viso che sfrutta la tecnologia a ultrasuoni per esfoliare la pelle, rimuovere impurità e favorire l’assorbimento dei prodotti cosmetici. Grazie alle vibrazioni ad alta frequenza, garantisce una pulizia profonda e delicata, adattandosi bene a tutti i tipi di pelle.

Come funziona ANLAN Ultrasonic Skin Scrubber

Lo skin scrubber di ANLAN è dotato di una spatola metallica che emette onde ultrasoniche. Queste vibrazioni ad alta frequenza atomizzano l’acqua presente sulla superficie cutanea, facilitando la rimozione di cellule morte, sebo in eccesso e altre impurità che ostruiscono i pori. Questo processo pulisce la pelle in profondità favorendo la rimozione di impurità, punti neri e cellule morte, migliora la texture cutanea, riduce la visibilità dei pori e migliora l’assorbimento dei prodotti skincare. Inoltre, stimola la circolazione migliorando l’ossigenazione dei tessuti e conferendo un aspetto più tonico alla pelle.

Arriverà a casa tua assieme alla sua custodia, il cavo usb di ricarica e il manuale d’istruzione.

Tutte le funzionalità

Il dispositivo offre quattro modalità di utilizzo, ciascuna con specifiche funzioni:

Pulizia ad ultrasuoni (Ultrasonic Care): utilizza vibrazioni ad alta frequenza per esfoliare delicatamente la pelle, rimuovendo le cellule morte e pulendo i pori in profondità.

(Ultrasonic Care): utilizza vibrazioni ad alta frequenza per esfoliare delicatamente la pelle, rimuovendo le cellule morte e pulendo i pori in profondità. Ion+: questa modalità favorisce l’estrazione di impurità come punti neri, sebo in eccesso e residui di trucco, contribuendo a una pulizia più profonda.

questa modalità favorisce l’estrazione di impurità come punti neri, sebo in eccesso e residui di trucco, contribuendo a una pulizia più profonda. Ion- : aiuta a veicolare in profondità nella pelle i principi attivi dei prodotti cosmetici applicati, migliorandone l’efficacia e l’assorbimento.

: aiuta a veicolare in profondità nella pelle i principi attivi dei prodotti cosmetici applicati, migliorandone l’efficacia e l’assorbimento. Massaggio EMS (Electro Muscle Stimulation): stimola i muscoli facciali attraverso microcorrenti, promuovendo la circolazione sanguigna, migliorando l’elasticità cutanea e contribuendo a ridurre la comparsa di rughe.

Come utilizzare il dispositivo

Per ottenere i migliori risultati dal tuo ANLAN Ultrasonic Skin Scrubber, è consigliabile seguire questi passaggi:

Detergi accuratamente il viso e mantienilo umido durante l’uso del dispositivo. L’umidità è essenziale per facilitare la conduzione delle onde ultrasoniche e prevenire possibili irritazioni.

e durante l’uso del dispositivo. L’umidità è essenziale per facilitare la conduzione delle onde ultrasoniche e prevenire possibili irritazioni. Stendi un panno caldo sul viso per una decina di minuti o fai dei fumenti caldi per aprire i pori della pelle e facilitare il lavoro del dispositivo.

Osserva la tua pelle e scegli la modalità desiderata in base alle tue esigenze specifiche. Il manuale ti aiuterà a identificare il trattamento migliore in base allo stato della pelle e ai risultati che vuoi ottenere.

in base alle tue esigenze specifiche. Il manuale ti aiuterà a identificare il trattamento migliore in base allo stato della pelle e ai risultati che vuoi ottenere. Inizia a far scorrere il dispositivo tenendolo con un’angolazione di circa 45 gradi rispetto alla pelle e muoverlo lentamente dal centro del viso verso l’esterno, seguendo le linee naturali del volto. Evitare di applicare una pressione eccessiva.

e muoverlo lentamente dal centro del viso verso l’esterno, seguendo le linee naturali del volto. Evitare di applicare una pressione eccessiva. La sessione dura circa 5-10 minuti , non superando i 15 minuti. La frequenza d’uso può variare in base al tipo di pelle, ma generalmente è sufficiente 2-3 volte a settimana.

, non superando i 15 minuti. La frequenza d’uso può variare in base al tipo di pelle, ma generalmente è sufficiente 2-3 volte a settimana. Dopo il trattamento, idrata bene la pelle con una crema lenitiva per evitare rossori e infiammazioni

