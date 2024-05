Rossori addio: la crema viso verde è un best seller irrinunciabile

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStockPhotos

La crema viso verde anti rossore è il segreto per avere una pelle perfetta e luminosa, eliminando le imperfezioni, soprattutto se l’epidermide è sensibile. Divenuto un best seller su Amazon, questo prodotto permette di contrastare irritazioni, macchie e arrossamenti grazie a ingredienti lenitivi che aiutano a riequilibrare la pelle.

Cos’è la crema viso verde

La crema viso verde è caratterizzata da una formulazione che agisce sulla luminosità del viso, donando un effetto correttivo e camouflage delle discromie, soprattutto dei rossori. Parliamo dunque di un prodotto ibrido fra make up e skincare che utilizza il potere del pigmento colorato per eliminare le macchie rosse.

Alla base di tutto c’è la teoria del colore secondo cui le sfumature complementari tendono ad annullarsi a vicenda. Dopo averla stesa sulla pelle la crema viso verde permette infatti di annullare i rossori, idratando al tempo stesso la pelle grazie alla presenza di vitamina E, acido ialuronico, estratti botanici e centella asiatica.

Lo scopo è quello di ottenere un trattamento che consenta di ultimare la skincare routine, diventando anche una base perfetta per il trucco. In vendita si possono trovare due tipi di creme viso verdi.

Alcune formulazioni sono create per trasformarsi grazie al contatto con la pelle, fondendosi con essa e modificando il colore per diventare una favolosa base colorata. Altre dopo l’applicazioni sono invisibili e aiutano solo a correggere il colore, dando vita a un effetto che è simile a quello del primer.

In entrambi i casi, comunque, vengono nascoste le macchie causate da rosacea, irritazioni e imperfezioni.

La migliore crema viso verde

Offerta Crema Anti-Rossori Color Verde Crema anti-rossore con vitamina B5 ed E

Bestseller su Amazon, la crema viso verde L’Oréal Paris fornisce sino a 24 ore di idratazione grazie a pigmenti minerali che si adattano al tono della pelle, donando un look uniforme e naturale.

Permette di coprire e correggere i rossori, donando un risultato naturale. Sin da subito la pelle appare radiosa, con un’idratazione che dura ben 24 ore. La formulazione è arricchita con vitamina B5 ed E, non comedogena e adatta per pelli sensibili.

Per usare al meglio il prodotto applicalo sulla pelle del viso e sfumalo alla perfezione con un pennello o una spugnetta per trucco. Il risultato è davvero eccezionale e super naturale, come dimostrano le numerose recensioni presenti su Amazon.

Chi l’ha provata afferma che la crema viso verde non appesantisce il colorito, ma attenua i rossori senza creare l’odiato “effetto mascherone”.

Come si usa la crema viso verde

La crema viso verde è un prodotto piuttosto versatile e si può usare anche come un trattamento idratante semplice oppure con base per il trucco. In ogni caso per un risultato impeccabile è essenziale usare poco prodotto.

Se viene eccessivamente stratificata infatti la crema viso verde rischia di ingrigire l’incarnato. Preferisci un risultato più leggero? Allora opta per un siero con azione lenitiva e correttiva, perfetta per le pelli che hanno la necessità di combattere i rossori e ottenere un effetto lenitivo.

Vuoi restare aggiornata su tutte le tendenze, offerte e novità? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty.