Migliori sieri viso: 3 (+1) da non lasciarsi assolutamente scappare

La crema viso è un prodotto della skincare routine ormai sdoganato e tutti ne usano almeno una, ma a cosa serve il siero? In questo articolo ti sveliamo tre migliori sieri viso che cambieranno davvero la tua pelle, fin dalle prime applicazioni, e un siero bonus, per il contorno occhi e labbra, di cui non vorrai più fare a meno.

Siero viso: a cosa serve e perché usarlo

Forse ti sarai domandata a cosa serve il siero viso, quando dovresti usarlo, a che età sarebbe bene iniziare e come si applica. Il siero viso serve come booster, ovvero dà una sferzata di idratazione o tratta problematiche della pelle specifiche. Può avere la stessa funzione della crema o può essere usato in combinazione, scegliendo siero e crema diversi per far fronte a diverse necessità della pelle. Ha una texture molto più liquida di una crema, solitamente è in gel o un fluido leggero, questo perché la parte grassa è quasi assente. È un concentrato vero e proprio, pensato per agire e penetrare in profondità e contiene quindi una concentrazione molto alta di attivi e ingredienti.

Il siero viso più famoso ed utilizzato è forse l’acido ialuronico, che rende la pelle elastica e soprattutto idratata, ma ne esistono di tanti tipi, sia per tipologia di pelle che per effetto. Non c’è un’età specifica in cui iniziare ad utilizzare il siero, bisogna saper ascoltare la propria pelle. Se senti che hai bisogno di più idratazione, se hai la pelle grassa e vuoi bilanciare la produzione di sebo o ancora se cerchi un potente concentrato antiage o vuoi rendere la pelle più luminosa, ecco che potresti provare ad aggiungere un siero viso alla tua skincare routine notte o giorno. Il siero si applica dopo aver deterso e pulito bene la pelle, dopo aver applicato il tonico se lo usi, ma prima della crema. Proprio perché la sua texture è più fluida e meno grassa, se tu lo applicassi dopo la crema, che è più ricca e densa, non riuscirebbe a penetrare come dovrebbe e sarebbe praticamente sprecato.

Sarebbe meglio abbinare l’utilizzo di un siero ad una crema ma, anche in questo caso, impara ad ascoltare la tua pelle. In certi periodi dell’anno, ad esempio in estate, per la tua tipologia di pelle potrebbe bastare anche solo un siero viso idratante. Lo capisci perché, se la pelle è idratata, non la senti tirare, non sono presenti pellicine o desquamazioni e la senti morbida anche dopo averlo applicato. Se la pelle invece tira, hai zone più secche o una volta assorbito il siero senti che manca qualcosa, allora abbina anche una crema.

Ad ogni pelle il suo siero da utilizzare

A grandi linee, se hai la pelle normale o leggermente secca ma non noti altri problemi puoi usare un classico siero viso all’acido ialuronico, meglio se a tre pesi molecolari perché così riuscirà a penetrare più in profondità, dando un’idratazione superficiale ma sarà utile anche per trattenere più riserve di acqua per non far disidratare la pelle. Per la pelle molto secca, oltre all’acido ialuronico un alleato è la vitamina E, potente antiossidante, ma anche niacinamide, per migliorare l’elasticità.

Le pelli grasse o a tendenza acneica possono optare per sieri viso purificanti a base di vitamina C, illuminante e sfiammante, acido salicilico che aiuta a mantenere i pori puliti e regolare la produzione di sebo, retinolo dall’azione esfoliante, utile in caso di macchie e piccole cicatrici e zinco, anche’esso utile per calmare le irritazioni. L’acido glicolico è invece indicato per chi vuole esfoliare la pelle, illuminare l’incarnato e migliorare le discromie e piccole macchie, ideale anche per la pelle mista.

Tre migliori sieri viso (e uno occhi e labbra) che cambieranno davvero la tua pelle

È difficile scegliere un solo siero viso migliore, perché ce ne sono tanti ma soprattutto ognuno agisce per un problema specifico della pelle. In questo articolo però te ne citiamo tre che riescono davvero a cambiare la pelle già dalle prime applicazioni, rendendola più luminosa, idratata, illuminata e compatta.

Charlotte Tilbury Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir

Charlotte Tilbury Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir è un siero viso idratante e illuminante che rende fin da subito la pelle più giovane, si vede e si sente proprio già dalla prima applicazione. Ha una texture fluida, leggermente lattiginosa, è un piacere stenderlo sul volto perché si assorbe rapidamente ma lascia la pelle davvero morbida e liscia, è proprio un siero magico come dice il nome stesso. È testato non solo su volontari, ma anche su base scientifica, quindi con risultati garantiti.

Agisce su più fronti, per trattare vari problemi ed è adatto a qualsiasi tipologia di pelle: grazie ai peptidi del brevetto REPLEXIUM™ ha una potente azione come siero viso antirughe ma contiene anche Vitamina C dorata per illuminare l’incarnato, migliorare le discromie, i rossori e le macchie della pelle o piccole cicatrici. Non è finita certo qui, perché da un prodotto che si chiama Magic Serum non possiamo non aspettarci un complesso idratante all’acido poliglutammico che è quattro volte più idratante dell’acido ialuronico e Vitamina B3 per migliorare la texture della pelle e ridurre i pori.

Contiene poi un complesso con cinque cristalli ed estratti vegetali adattogeni, cioè organismi molto resistenti e resilienti in natura che riescono ad adattarsi e sopravvivere in condizioni estreme e che quindi hanno grossi benefici per la pelle. Ne potenziano la barriera protettiva e, in questo siero, troviamo il fiore di loto delle nevi e la foglia della pianta della resurrezione che illuminano l’incarnato, lo illuminano, trattengono l’idratazione e migliorano la barriera cutanea della pelle.

Bastano poche gocce da massaggiare sulla pelle pulita, mattina e sera e poi procedere con la propria crema idratante preferita, ma si può anche usare come siero/crema, cioè da solo senza aggiunta di altri prodotti, specialmente in estate, perché riesce a garantire un’idratazione ottimale. Dopo che ne avrai usato una confezione non vorrai più farne a meno perché vedrai la pelle molto più liscia, morbida, compatta, rassodata, con discromie, macchie e piccole rughe visibilmente ridotte, pori della pelle ristretti e meno visibili e un turgore ed elasticità della pelle mai visti prima.

Charlotte Tilbury, Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir. Prezzo: 72,00€ su Sephora.it

Mulac Cosmetics Juicy Pop Acid Exfoliating Serum

Se hai la pelle del viso spenta ed ingrigita non puoi non provare Mulac Cosmetics Juicy Pop Acid Exfoliating Serum, un siero viso esfoliante a base di acidi per perfezionare e uniformare l’incarnato. Fin dalle prime applicazioni la pelle appare più luminosa, il colorito più uniforme e piano piano vedrai ridursi anche rossori, discromie, piccole cicatrici e macchie perché riesce ad affinare la grana della pelle, riducendo così anche le imperfezioni e rendendo i pori meno visibili e più ristretti. Contiene estratto di mango e banana, i cosiddetti acidi della frutta e salice bianco, in particolare per chi ama i tecnicismi: 10% di AHA, 2% di BHA e 10% di PHA.

Ha un’azione purificante ed esfoliante giornaliera, quindi molto delicata, adatta anche a pelli sensibili ma contrasta efficacemente nel tempo cicatrici da acne, imperfezioni, pelle spenta, ingrigita, inspessita e aiuta il turnover cellulare, eliminando le cellule morte. L’AHA derivato dal mango e dalla banana penetra in profondità, favorisce la produzione di nuovo collagene e aiuta a migliorare le piccole rughe o i danni da foto invecchiamento.

Il BHA da salice bianco ha un’azione esfoliante e purificante, migliora l’aspetto dei pori levigando la pelle ed è ideale per pelli miste, grasse e impure, anche a tendenza acneica, perché ha proprietà sebo regolatrici, lenitive e anti batteriche. Il PHA, derivato invece dal mais, regola il processo di rinnovamento cellulare ma in maniera molto delicata, per fare in modo che non compaiano irritazioni, pizzicore o prurito.

Si può utilizzare quotidianamente, anche due volte al giorno, applicando 3-4 gocce da picchiettare fino a completo assorbimento. Durante i primi utilizzi si potrebbe avvertire un leggero pizzicore e arrossamento proprio dato dagli acidi, ma è del tutto normale soprattutto se non usi abitualmente prodotti esfolianti. In giornate particolarmente soleggiate o in estate meglio usare il siero solo di sera e ricordarsi di applicare una protezione solare viso al mattino (anche se questa sarebbe una buona regola generale, a prescindere dall’utilizzo di un prodotto esfoliante).

Mulac Cosmetics, Juicy Pop Acid Exfoliating Serum. Prezzo: 22,90€ su Pinalli.it

Miamo Vitamin Blend 15% Recovery Serum

Miamo Vitamin Blend 15% Recovery Serum è un siero viso multiattivo con un pool ad alta concentrazione di vitamine che agisce davvero su più fronti per il benessere della pelle a 360°. È un valido aiuto per pelli che presentano rossori, macchie, irritazioni, per chi ha la pelle sensibile, per chi vuole riequilibrare la produzione di sebo e agisce anche nel migliorare la barriera cutanea debole, nonché regalare un’ondata di idratazione. Dalla texture gel liquida, si assorbe facilmente e regala una sensazione di freschezza, lasciando il viso morbidissimo e liscio fin dalla prima applicazione. Contiene un pool di vitamine che agiscono in sinergia per prevenire i danni ossidativi da stress, luce blu, inquinamento e raggi UV, aumentando anche le difese della pelle e calmando le irritazioni: Vitamina B5, Vitamina B3 e Vitamina C.

La vitamina B5 o Pantenolo idrata la pelle in profondità rendendola molto più turgida, compatta ed elastica ed ha azione lenitiva che rende questo siero viso molto adatto alla pelle sensibile. La Vitamina B3 o Niacimanide è un potente attivo per uniformare il colorito andando ad illuminarlo e levigando la texture della pelle, ma protegge anche dai danni ossidativi, riduce la produzione di sebo e stimola la produzione di collagene. La Vitamina C, invece, ha anche lei azione protettiva di barriera dai danni da raggi UV, luce blu e stress, ma è una valida alleata anche per la pelle acneica ed ha una potente azione nel ridurre le macchie, le discromie e i rossori.

Miamo, Vitamin Blend 15% Recovery Serum. Prezzo: 49,85€ (in sconto, prezzo originale 67,00€) su eFarma.com

Un siero occhi e labbra per combattere i segni dell’età: Eterea Prodigious Helix Eyes & Lips Serum

Ultimo, ma non per importanza, il siero contorno occhi e labbra Eterea Prodigious Helix Eyes & Lips Serum. Lo inseriamo come bonus perché non è un vero e proprio siero viso perché si utilizza solo in una zona specifica, ovvero quella delicata e sottile del contorno occhi e labbra. Attenzione, crea dipendenza: aiuta a sgonfiare le borse sotto gli occhi, migliora la circolazione e grazie al coenzima Q10 ha un’azione antirughe molto potente, che risulta molto utile anche per contrastare il cosiddetto codice a barre del contorno labbra. Sulle labbra, inoltre, ha un’azione ridensificante dei contorni, che appaiono più turgidi e compatti, regalando un leggero effetto volumizzante alle labbra che risultano da subito più levigate, lisce, morbide e rimpolpate, soprattutto nei contorni.

Oltre al coenzima Q10 dalla potente azione antiossidante e antirughe che contrasta la perdita di tono ed elasticità, stimolando la produzione di collagene proteggendo la pelle dai danni ossidativi, contiene anche bava di lumaca purissima microfiltrata, di origine biologica. La bava di lumaca agisce in profondità nel contrastare l’invecchiamento cutaneo, migliorando l’aspetto delle rughe e svolgendo un’azione preventiva, rendendo la pelle molto più elastica, idratata ed ha anche un’azione purificante e lenitiva. È ricca di collagene e stimola l’elastina e lavora in sinergia anche con i Peptidi, che svolgono un’azione liftante, ridensificante e rimpolpante. Le cellule staminali di vite rossa, invece, hanno una potente azione antiossidante, distendono i tratti e stimolano la rigenerazione dei tessuti, aiutando la pelle a mantenersi tonica.

Eterea Cosmesi Naturale, Prodigious Helix Eyes & Lips Serum. Prezzo: 36,00€