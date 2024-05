Fondotinta addio, la skint tint è il must have irrinunciabile dell’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il must have irrinunciabile per l’estate? Si tratta della skin tint, un prodotto che dona una coprenza eccezionale, ma che non è un fondotinta. Arrivato al successo su TikTok, questo prodotto ha conquistato le star di Hollywood che non ne possono più fare a meno e rappresenta la scelta perfetta per chi cerca una soluzione low cost per il trucco estivo.

Su Amazon infatti si può trovare ad un prezzo davvero piccolo: costa meno di venti euro e garantisce una copertura che dura ben 24 ore, idratando e nutrendo in profondità la pelle al contempo.

Cos’è la skin tint

La skin tint è un ibrido fra la crema colorata, il fondotinta e la CC cream, unendo i benefici della skincare e del make up. Parliamo infatti di un prodotto che ha la consistenza di un siero ed è pigmentato, fornendo una copertura modulabile e leggera.

Contiene ingredienti illuminanti e rimpolpanti come la vitamina C, l’acido ialuronico, la vitamina E e la niacinamide. Il risultato che dona è eccezionale: una pelle soffice, priva di imperfezioni, idratata e rimpolpata.

Come funziona

Come funziona la skin tint? Prima di tutto prepara la pelle usando crema idratante e siero. Per garantire una distribuzione migliore del prodotto utilizza anche un primer, poi passa all’applicazione vera e propria della skin tint.

Usa alcune gocce sui polpastrelli, poi stendile in modo uniforme su collo e viso. Per donare al make up un risultato ancora più flawless ricordati di dispensare il prodotto sul dorso della mano, picchiettandolo sul viso grazie a un pennello o una spugnetta.

Se desideri un finish più coprente, infine, ripeti l’operazione, occupandoti soprattutto delle zone in cui desideri eliminare piccole imperfezioni e difetti. La skin tint è l’ideale per ottenere un make up super naturale: completa il tuo beauty look con blush e un filo di gloss sulle labbra.

I benefici

Leggera e impalpabile, la skin tint soddisfa la voglia di un prodotto che sia semplicissimo da usare e che doni una pelle soffice e vellutata. D’altronde si tratta di un cosmetico facile da applicare grazie alla texture soft e alla copertura modulabile.

Il bello della skin tint è che puoi decidere tu che effetto ottenere, scegliendo se mostrare nei e lentiggini, elementi che danno personalità al viso, oppure se usare l’effetto aerografato che dona un colorito sano.

Differenze fra skin tint e fondotinta

La skin tint si differenza dal fondotinta per tanti motivi. Prima di tutto non occlude i pori e non tende a sedimentarsi fra le rughe, rendendole ancora più accentuate. Inoltre lascia respirare la pelle, illuminandola e idratandola in profondità grazie ai suoi numerosi ingredienti.

Alcune skin tint in commercio, inoltre, sono arricchite con filtro solare, fondamentale tutto l’anno e in particolare d’estate quando si sceglie di realizzare qualsiasi make up. Ovviamente la scelta fra fondotinta o skin tint dipende da ciò che si desidera per la propria pelle, da esigenze e gusti, poiché la copertura fornita è molto più leggera.

I migliori prodotti da acquistare online

Su Amazon si possono trovare tantissime proposte di skin tint ad un prezzo super conveniente. Si parte con il prodotto firmato Maybelline New York: una skin tint in siero per regalare un incarnato super luminoso e una pelle idratata.

Resiste al sudore e all’acqua, è adatto a qualsiasi tipo di pelle e dura ben 24 ore. La pelle del viso appare da subito uniforme e sana, luminosissima e con un effetto naturale, grazie alla copertura leggera.

Per applicarlo ti basterà agitare bene il prodotto, agitare sulle dita qualche goccia e passarla sul viso. La formula è vegana, infusa con vitamina C, mentre l’applicatore a pipetta garantisce un dosaggio preciso goccia a goccia.

Prezzo piccolo e risultati eccezionali anche per la skin tint by Deborah. Liquido e in siero, il prodotto garantisce un booster di luminosità ed energia alla pelle, agendo contro i segni della stanchezza e uniformando tono e incarnato. Per un risultato second skin davvero favoloso!

La formulazione è arricchita con vitamina C, una sostanza che aiuta la pelle a rinforzare le difese e a combattere i radicali liberi per un’intensa azione antiossidante e illuminante. L’effetto è iper luminoso, la coprenza naturale, la pelle uniforme, radiosa e idratata.

Simile a un siero colorato, questa skin tint di L’Oréal Paris combina i benefici del siero con la copertura del fondotinta. La formulazione è arricchita con l’1% di micro acido ialuronico puro, la texture è leggera e morbida, per un finish nude e un incarnato radioso.

Arriva da Revolution una skin tint eccezionale. In forma di siero leggero e traspirante si stende facilmente per una sensazione indistinguibile, donando un finish satinato che sfuma le imperfezioni e aiuta la pelle a brillare.

La formulazione è arricchita con acido ialuronico, un ingrediente super idratante e che dona una pelle elastica e morbida, a cui si aggiungono i peptidi che permettono di potenziare la produzione del collagene.

Favoloso e con ottime recensioni, Bare Focus Tinted Hydrator è arricchito con acido ialuronico e squalane vegano. Questa skin tint dona una copertura che va da leggera a media con una finitura semi-opaca, rendendo la pelle favolosa e luminosa.

Per usarla al meglio applicala dopo la crema idratante e sfuma con le dita o con un pennellino. L’ideale per avere un make up perfetto in pochissimi semplici gesti, soprattutto d’estate!

Con un effetto glow e super idratazione, questa skin tint è perfetta da usare tutto l’anno. Un prodotto ideale per sostituire il fondotinta e creare un trucco che sia naturale, capace di eliminare le imperfezioni senza nascondere i tratti che rendono unico un volto.

Applica qualche goccia di prodotto sulle dita usando il dosatore, poi spalma sulla pelle. Infine completa il tuo make up per le serate estive usando pochi prodotti: un blush per accentuare l’incarnato, un gloss da mettere sulle labbra e un filo di mascara per rendere ancora più evidente il tuo sguardo da cerbiatta.

