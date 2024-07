Fondotinta spray (effetto seconda pelle): cos’è, come funziona e perché ci piace

Si adatta a tutte le tipologie di pelle e a tutte le tasche, basta solo trovare il prodotto ideale per te: ecco una selezione dei migliori fondotinta spray in commercio

Fonte: iStock Il fondotinta spray è l'alleato perfetto contro caldo e sudore

Non è un fissante trucco né un autoabbronzante ma uniformizza l’incarnato e minimizza le imperfezioni: si tratta del fondotinta spray, un prodotto che si vaporizza sul viso per un effetto senza pelle, a prova di caldo e sudore. Perché preferito al fondotinta nomale? Vediamolo insieme.

Che cos’è il fondotinta spray

Il fondotinta spray nasce per regalare un colorito luminoso effetto baciato dal sole. Di base si tratta di un fondotinta che si spruzza, come un solare o uno spray fissante, per un finish delicato e discreto. Un effetto seconda pelle che va a mascherare piccole e grandi imperfezioni, uniformare l’incarnato e donare un colorito ancor più sano. Non è semi-permanente, ma si elimina facilmente come con un qualsiasi struccante.

Si applica spruzzando direttamente il prodotto sulla pelle con un movimento circolare attorno a viso collo e dècollettè e tenendo lo spray a circa 30 cm di distanza (facendo attenzione a non inalare il prodotto e tenendo gli occhi chiusi). Si sceglie sempre la nuance più vicina alla nostra carnagione oppure leggermente più chiara perché tendenzialmente tende ad ossidarsi con il passare del tempo. Si può poi stendere aiutandosi con un apposito pennello da fondotinta oppure con una spugnetta per il trucco per un risultato naturale e uniforme. In questo modo si eviterà di sprecare prodotto in eccesso e consentirà di gestire il livello di copertura desiderato senza stratificare troppo prodotto. Il flacone spray è la scelta ideale per chi ha poco tempo per truccarsi in quanto risulta pratico e veloce anche fuori casa oppure per un ritocco a metà giornata.

Questa soluzione è particolarmente adatta al periodo estivo, soprattutto per chi non rinuncia mai al make-up, anche senza abbronzatura.

I migliori fondotinta spray

That’s so Innovation Make Up ha pensato a chi è alla ricerca di un prodotto leggero e setoso che al contempo permette di ridurre la visibilità delle piccole imperfezioni del viso. Questo fondotinta Spray No-Makeup Makeup Naturale, inoltre, grazie alla presenza dell’ oligopeptide 34 (cg-tgp2), riduce la produzione di melanina, favorendo un aspetto più giovane e luminoso. Infine la presenza della vitamina e aiuta a ridurre i radicali liberi e protegge la pelle dal fotoinvecchiamento. Un prodotto Made in Italy da portare sempre in borsetta!

Una copertura impeccabile ma dal finish cremoso e naturale? Il fondotinta spray KYDA AirBrush copre difetti della pelle, linee sottili e opacità. Si adatta al meglio alla pelle, creando così un base fluida senza entrare nelle pieghe del viso. Texture traspirante e leggera, contiene una formula delicata adatta a tutti i tipi di pelle. Agitare bene prima di vaporizzarlo!

KYDA AirBrush Foundation Spray

Questo fondotinta spray naturale di Curasano offre una copertura istantanea delle imperfezioni donando, al contempo, un colorito naturalmente sano sulla pelle. Può essere usato anche sul corpo per minimizzare le imperfezioni o il colorito verde o blu delle vene sottopelle.

Curasano Sprayfond Express Foundation

Non è un fondotinta ma una BB cream e con l’erogatore spray unisce il meglio dei due mondi: idrata, illumina e minimizza pori e imperfezioni, tutto con un click. La consistenza delicata lo rende facile da usare e traspirante, comodo da applicare sulla pelle del viso per creare un perfetto effetto seconda pelle.

Crema BB Spray Correttore viso idratante a prova di sudore

