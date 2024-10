Pelle baciata dal sole tutto l’anno: il segreto di Gigi Hadid costa meno di 10 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Gigi Hadid

Il segreto di Gigi Hadid per una pelle baciata dal sole tutto l’anno? Un blush liquido e illuminante che costa meno di 10 euro e che puoi acquistare anche tu su Amazon.

La top model ha una grande passione per il make up e ama condividere le sue tips di bellezza. Fra i prodotti a cui non riesce a rinunciare e che usa in qualsiasi stagione c’è il blush che Gigi usa per realizzare un favoloso trucco sunkissed.

Si tratta del blush liquido di Maybelline che la Hadid sfrutta mixando varie colorazioni per ottenere un effetto favoloso, guance abbronzate e rimpolpate.

Che blush scegliere secondo Gigi Hadid?

Gigi Hadid usa tre tonalità del blush liquido Sunkisser di Maybelline. Sulla parte bassa della guancia applica l’Electric Bronze, un color bronzo shimmer e dorato.

Offerta Blush liquido Maybelline Blush Electric Bronze

Si può infatti usare come terra liquida sulle zone chiare e come illuminante su quelle scure. In seguito Gigi usa il blush nella tonalità rosso spento City Sizzle.

Offerta Blush liquido Maybelline Blush City Sizzle

Si tratta di un colore che imita il rossore naturale della pelle. Termina poi con il Blazing Blash, ossia un rosa baby chiaro e luminosissimo.

Come si usa il blush liquido di Gigi Hadid?

Il blush liquido di Gigi Hadid dona un risultato naturale e favoloso, garantendo una pelle baciata dal sole per tutto l’anno. Il prodotto si può utilizzare da solo oppure, come fa la modella, stratificandolo e sfumandolo.

La formulazione contiene vitamina E ed è ultra sfumabile. L’applicatore è soffice e facilissimo da usare. Per applicarlo basterà prelevare una quantità di prodotto e picchiettarlo sulle guance sino ad ottenere l’effetto che si desidera.

Si tratta della soluzione ideale per creare un trucco naturale e leggero, proprio come quello della top model. I prodotti infatti sono dewy, ossia non troppo pigmentati, e si sfumano facilmente, dando vita ad un effetto diffuso e senza macchie.

Per un risultato impeccabile sfrutta il pennello soffice, effettuando dei movimenti circolari per diffondere il blush e fondere i vari colori se deciderai di utilizzarne più di uno.

Desideri stratificare? Allora usa una spugnetta leggermente inumidita. Puoi applicare il blush liquido di Maybelline sopra la tua BB cream o sopra il fondotinta, ma anche direttamente sulla pelle.

Se vuoi risvegliare il colorito, ma non desideri una base make up scegli questo blush nella colorazione che ti piace di più e definisci i tratti del tuo viso.

Come mettere il blush?

Esistono diversi modi per applicare il blush in base al risultato che si desidera ottenere, ma soprattutto alla forma del volto. Se il tuo viso è rotondo dovrai applicare il blush solamente sulla parte alta delle guance, seguendo gli angoli esterni dell’occhio.

Se il tuo viso è ovale sfrutta il blush per creare un effetto di maggiore rotondità. Applica il prodotto sulle guance e segui il profilo del volto, sfumando verso l’esterno e verso l’alto.

Il tuo viso ha una forma a diamante? Allora picchietta il blush sopra gli zigomi, sfumando verso l’esterno. Se il viso è spigoloso e squadrato, infine, il blush andrà applicato sulla sommità degli zigomi, sfumando in direzione delle orecchie.

Infine valorizza il viso a cuore, applicando il prodotto sulla sommità delle guance e creando un movimento a U.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram