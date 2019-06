Come abbinare il tweed: 5 idee di look

editato in: da

Il tweed è un tessuto che mi piace moltissimo: è molto British ed molto elegante, ma può diventare anche perfetto per un weekend fuori porta. E’ molto fine nei toni del marrone, con tocchi di bordeaux, ocra o verde bosco… insomma, tutta la palette dell’autunno! Ecco qui cinque idee di look per voi con cinque capi diversi.

Come abbinare il tweed: i pantaloni

Forse i pantaloni in tweed sono il capo che mi piace di più. Da indossare con una camicia bianca e magari una giacca in velluto o un cappotto bon ton. Ai piedi francesine, stringate o mocassini per un tocco ancora più London style.

Come abbinare il tweed: la giacca

La giacca di tweed è probabilmente il capo più diffuso realizzato in questo tessuto. Personalmente, mi piace sfiancata e indossata in modo molto casual, con un dolcevita e pantaloni a vita alta, specialmente se si ha un fisico a clessidra.

Come abbinare il tweed: il completo

Il completo in tweed è molto elegante. Attenzione qui solo al fatto di non renderlo troppo da signora: sdrammatizzatelo quindi con stivali alti anche stile anni Settanta e aggiungete una microborsa. Sarete super trendy.

Come abbinare il tweed: il cappotto

Se dovete scegliere un cappotto in fantasia, vi consiglierei di sceglierlo in tweed, molto banalmente perchè è facilissimo da abbinare. Basta aggiungere nero o marrone e il gioco è fatto. Un altro abbinamento sicuro è il denim: lo sapete ormai, con i jeans non sbagliate mai!

Come abbinare il tweed: i pantaloni la gonna

La gonna in tweed, che meraviglia! Che sia mini, midi o longuette, a portafoglio o a tubino, a pieghe in stile college, non importa: è sempre elegante e raffinata, specialmente quando è abbinata a capi super basic in colori neutri come il nero. Se poi sopra ci mettete un trench… beh, vi promuovo a pieni voti!