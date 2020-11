editato in: da

Il dolcevita è un capo di cui le freddolose non possono assolutamente fare a meno. È una coccola che le tiene al calduccio e d’inverno è proprio irrinunciabile. Come fare per indossarlo con stile e per scegliere quello giusto per noi? Ecco qualche consiglio.

Dolcevita, come indossarlo con stile: a chi sta bene

Il dolcevita mette in evidenza il collo, quindi va da sé che chi avrà un lungo collo da ballerina sarà avvantaggiata. Non è detto però che chi non rientri nella categoria non possa indossarlo: basterà avere l’accortezza di sceglierlo in tessuto sottile e di ripiegarlo su sé stesso in modo da accorciarlo un pochino, in modo che non soffochi il décolleté.

Dolcevita, come indossarlo con stile: che tessuto scegliere

Il tessuto da scegliere dipende da due elementi: il primo è quanto siete freddolose e il secondo è la vostra fisionomia. I tessuti più spumosi e voluminosi, a maglia tricot per esempio, sono ideali se avete un fisico asciutto, mentre le maglie più sottili andranno bene per i fisici morbidi. In questo caso, evitate la maglia a coste, che si allargherebbe sul seno. Attenzione: se siete freddolose, optate per una fibra che vi tenga caldo, ad esempio la lana o il cachemire, anche rigenerati.

Dolcevita, come indossarlo con stile: che colore scegliere

Dal momento che lo indosserete vicino al viso, fate in modo che si accordi al vostro sottotono, quindi preferite colori caldi in caso di sottotono caldo e freddi in caso di sottotono freddo, soprattutto se utilizzate tonalità chiare o neutre.

Dolcevita, come indossarlo con stile: come riempire il décolleté

Se avete la sensazione che il décolleté resti vuoto, potete riempirlo con collane corte anche a più fili, oppure con un blazer: in questo modo, sarete più vestite e il look acquisterà un tocco più sofisticato.