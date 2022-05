Chiodo in pelle: il must have primaverile!

Ho un chiodo in pelle vintage che mi piace tantissimo ma non so mai come abbinarlo: consigli?

Il chiodo in pelle è uno dei capi che in primavera si usano più volentieri, perché è sportivo e versatile: rende rock qualunque look ed è più facile da abbinare di quanto si possa immaginare. Ecco qualche idea di stile per voi!

Premessa

Questo modello di giacca prevede che sia realizzata in pelle, ma, se siete vegani o animalisti convinti, niente paura: ci sono altre alternative che potete percorrere. Oltre all’acquisto di capi vintage (questo genere di giacca è tanto più bella quanto più è usata), potete scegliere materiali che non hanno origine animale. Esistono fibre innovative, come il Piñatex, che derivano da materie prime di origine vegetale ed hanno proprietà analoghe a quelle della pelle animale, estetica compresa.

Come abbinare il chiodo in primavera: con i fiori

I fiori fanno subito primavera e con il chiodo acquistano immediatamente la dose di rock giusta! Se siete freddolose, potete indossare un paio di collant, ma il mio consiglio è la gamba nuda. L’anfibio sarà perfetto se desiderate un look dal gusto grunge, ma, se preferite un look più bon ton, potete optare per un paio di Mary Jane dalla punta sfilata.

Come abbinare il chiodo in primavera: con il bianco

Come rendere primaverile questa giacca? Abbinandola con il bianco! Un pantalone, ma anche un denim bianco sarà perfetto. Sotto potete mettere poi una t-shirt bianca, nera o anche colorata oppure aggiungere la nota di colore con un accessorio.

Come abbinare il chiodo in primavera: con la minibag

Con una borsetta piccolissima, magari particolare, il chiodo in pelle darà il meglio di sé! Potete sceglierla colorata oppure tono su tono con il vostro outfit. Personalmente, mi piacciono particolarmente anche i dettagli metal, dorati o argentati: trovo che aggiungano un tocco di luce all’insieme, specialmente in primavera.

Come abbinare il chiodo in primavera: con le pumps

Se siete in vena di un look sofisticato, un paio di décolleté altissime, magari con un dettaglio gioiello renderanno il chiodo super femminile. Il particolare in più? Il rossetto rosso abbinato alla maglia marinière e sarete super chic!