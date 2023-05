Abiti da cerimonia per curvy: taglie forti e low cost

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Estate tempo di eventi importanti, dai battesimi ai matrimoni: hai già trovato il look giusto? Per esaltare le tue curve e sentirti perfetta prova gli abiti da cerimonia per curvy. Modelli dedicati alle taglie forti, coloratissimi, eleganti e super chic. I modelli a disposizione sono tantissimi, studiati appositamente per esaltare le forme e per farti apparire splendida.

Da Mango a Fiorella Rubino, sono numerosi i marchi che offrono abiti curvy da cerimonia. Abiti da indossare nelle occasioni speciali per delineare al meglio la silhouette per creare look raffinati e indimenticabili. Come trovare quello giusto per te? Per prima cosa non escludere nessun modello a priori, provando anche modelli longuette o midi. Metti in evidenza le parti che ami di più del tuo corpo, scegliendo vestiti, ma anche accessori che sappiano valorizzarle. Le maniche velate, ad esempio, restano un must per esaltarti e al tempo stesso farti sentire a tuo agio.

Non focalizzarti esclusivamente sui colori scuri, ma – anche in vista dell’estate e delle belle giornate – sperimenta altri colori, meglio se accesi e pastello. Dal rosa cipria al rosso, passando per l’azzurro, il verde (in tutte le sfumature) e persino il degradè: le opzioni disponibili sono pressoché infinite! Lasciati guidare dai principi dell’armocromia per non sbagliare e fare centro.

Gli abiti da cerimonia curvy by Zara

Colori e fit perfetti per le curvy, gli abiti da cerimonia di Zara sono assolutamente favolosi. Il nostro preferito? Quello con spalline sottili, collo halter e una nuance verde smeraldo strepitosa! La chiusura è posteriore con una cerniera nascosta, mentre la gonna plissettata esalta le curve al punto giusto.

Il prezzo? Very low cost. Costa solamente 49,99 euro ed è perfetto non solo per una cerimonia, ma anche per una serata estiva elegante.

Gli abiti da cerimonia curvy by Mango

L’abito drappeggiato è un must per la bella stagione e l’ideale per chi cerca un capo da cerimonia in grado di valorizzare, in maniera strategica, il punto vita. Mango propone una versione verde super chic, in tessuto fluido, con scollo a V. Il tessuto satinato rende questo vestito super elegante, mentre il fiocco laterale e i polsini abbottonati sono semplicemente deliziosi.

Un capo da mettere nell’armadio per qualsiasi cerimonia, dai battesimi ai matrimoni, grazie anche al costo: solo 39,99 (in offerta sul sito di Mango). Tantissime, poi, le taglie a disposizione.

Il nero non passa mai di moda, ecco perché nel tuo guardaroba dovresti sempre avere un abito black, perfetto per qualsiasi occasione. La proposta curvy di Mango è un modello lungo e dritto, in cotone, con collo halter e spalline sottili regolabili.

Il tocco di classe? Lo scollo sulla schiena e l’increspatura elasticizzata. Da non perdere, soprattutto perché puoi averlo con 59,99 euro!

Il colore della primavera/estate? Il rosso corallo! La proposta di Mango, disponibile anche in taglia XL, è very glamour. Un abito lungo con ampie maniche, in tessuto satinato che scivola addosso in maniera armoniosa.

Scende morbido, abbracciando le curve ed è semplicemente favoloso. Indossalo come suggerito dal marchio spagnolo con sandali gioiello e accessori minimal. Lo trovi a 69,99 euro sul sito ufficiale.

Gli abiti da cerimonia curvy by Fiorella Rubino

Scintillanti e colorate le proposte curvy di Fiorella Rubino sono tutte da provare e sfoggiare non solo nelle cerimonie, ma anche nelle serate estive. Fra i pezzi che preferiamo c’è un vestito lungo in jersey lurex per brillare e farsi notare. Lo scollo a V esalta la forma del seno, mentre le maniche ad aletta e la gonna plissé rendono tutto ancora più romantico. Puoi scegliere fra due nuance pazzesche: azzurro o fucsia, e tra tantissime taglie.

Un pezzo da non perdere a 97,30 euro (scontato!)

Lo sfumato sarà uno fra i trend più in voga nella prossima stagione: pronta per sfoggiarlo? Allora scegli questa proposta di Fiorella Rubino. Un abito in viscosa con scollo a V e colori sfumati dal viola all’arancio. Il taglio in vita, le maniche ad aletta e le pinces sul seno sono l’ideale per mettere in risalto le tue favolose curve e renderti splendida.

Sul sito ufficiale si trova a un prezzo scontatissimo (83,30 euro).

Il vestito in georgette è una garanzia per le donne curvy perché è l’ideale per dare risalto alla silhouette. Quello di Fiorella Rubino ha una micro stampa a pois, scollo a V e balza al fondo.

La fusciacca in vita da annodare sul davanti è il tocco di classe perfetto! Lo trovi a 71,20 euro (in offerta!).

Archiviati i colori scuri, l’estate è il momento perfetto per sfoggiare tanti colori. Il must? Le stampe floreali, l’ideale per farti brillare in qualsiasi cerimonia, sia di giorno che di sera. Lungo e super elegante, sui toni dell’azzurro, questo pezzo strepitoso ha maniche corte, linea svasata e una cintura in tessuto da annodare in vita come preferisci.

Il capo perfetto per un’occasione elegante a soli 90,30 euro (in super offerta!).

Gli abiti da cerimonia curvy by Amazon

Anche su Amazon è possibile trovare un’ampia scelta di abiti da cerimonia taglie forti, curvy e super chic. Se cerchi un abito da cerimonia midi prova questo modello plissettato con effetto satinato e nodo sul davanti. Un modello glamour disponibile in tantissimi colori che esalta la figura ed è particolarmente versatile. Puoi infatti sfoggiarlo sia di giorno che di sera per una cerimonia, arricchendolo con gli accessori che preferisci.

Il modello è disponibile in tantissimi colori e il costo è davvero piccolo: 24,99 euro!

Vuoi sentirti una principessa per una sera? Allora su Amazon troverai quello che fa per te. Questo abito chiffon è favoloso, con gonna morbida e maniche trasparenti, arricchito da una cinta gioiello e scollo a V. I colori fra cui scegliere sono uno più bello dell’altro, dal verde all’azzurro, passando per il rosa cipria e il nero. Disponibili anche in taglie forti.

Per un costo di 67,99 euro: un pezzo da non lasciarsi scappare!

Se invece adori lo stile impero su Amazon potrai trovare tantissime proposte per gli abiti da cerimonia curvy. Fra le più affascinanti c’è questo abito in chiffon, senza maniche, con scollo a V e una fascia elegantissima. Orchidea e verde scuro sono i nostri colori preferiti, ma potrai scegliere fra tantissime altre nuance a disposizione.

Non a caso è uno fra gli abiti da cerimonia più venduti su Amazon. Merito anche del prezzo super conveniente: 59,99 euro!