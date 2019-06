editato in: da

Le Mary Jane sono quelle scarpe a décolleté chiuse con il cinturino, che ricordano molto le scarpe dei bambini. Si chiamano così, infatti, proprio dal nome della bambina di un fumetto, la sorellina di Buster Brown, un figlio di carta del disegnatore Richard Felton Outcault. Mary Jane portava proprio queste scarpette con il cinturino! Adesso ne esistono di tutti i colori e con tacco alto, medio, basso, a ballerina… insomma, sono una scarpa che piace. Vediamo insieme come abbinarla.

Mary Jane, come indossarle con stile: in fantasia

Il bello di questo tipo di scarpe è che sono semplicissime, quindi si possono acquistare anche in fantasia o colorate. Ad esempio pieds de poule, come queste qui sotto, oppure rosse, gialle, rosa… insomma, potete scegliere quelle che più vi piacciono! L’importante è, se le acquistate in fantasia, che il vostro outfit ne riprenda gli stessi toni.

Mary Jane, come indossarle con stile: con il denim

Come potrete immaginare, è uno dei miei look preferiti! Una bella camicia bianca, magari con il collo a rouches, e una Mary Jane in vernice nera: semplice e chic!

Mary Jane, come indossarle con stile: glitter

Ne ho un paio simili a quelle della foto e ogni volta che me le metto mia figlia mi dice: “Mamma, sembrano le mie scarpe di Elsa!”, intendendo le sue scarpette del costume di carnevale a tema Frozen! Non ha tutti i torti, ma devo dire che io le adoro e le porto spessissimo. D’estate con i toni pastello e durante la mezza stagione con i jeans. Sono comodissime e aggiungono un tocco di luce a tutto il look.

Mary Jane, come indossarle con stile: con il tacco

Le Mary Jane con il tacco sono tornate alla grande. Potete abbinarle sia con la gonna che con i pantaloni e, se avete le caviglie forti, scegliendo il modello con il cinturino basso sul collo del piede aiuteranno a slanciare tutta la gamba, provare per credere. Stanno benissimo comunque anche sotto i pantaloni, ance se eviterei i palazzo e opterei piuttosto per un pantalone a carotina o a sigaretta, che lascino scoperta la scarpa.