Pantaloni a palazzo, idee di look da provare

Fonte immagini Pinterest

Finita (o diretta al tramonto) l’epoca dei pantaloni skinny, finalmente abbiamo voglia di sentire sulla pelle il fruscio morbido dei tessuti: benvenuti pantaloni palazzo! Comodi, confortevoli, adatti sia all’ufficio che al weekend… ma come indossarli? Ecco qualche idea di look.

Pantaloni palazzo: a chi stanno bene

Inizio questo articolo smontando un mito: non è vero che stanno bene solo a chi è alta. A parte il fatto che potete indossarli con i tacchi e l’effetto ottico di allungamento della gamba è immediato, proprio per la loro forma fluida, questo genere di pantaloni sta bene anche alle più minute, a patto che si osservino poche semplici regole.

Come indossare i pantaloni palazzo: consigli pratici

1. Esibite il punto vita

Il pantalone palazzo normalmente è a vita alta e il suo bello è proprio questo: lasciate quindi che il punto vita si veda. Infilate la maglia dentro, legate in vita la camicia, se volete osate il crop top: l’importante è che non indossiate una maglia che copra la vita, perchè rischiate di risultare infagottate. Se vi sentite a vostro agio con i fianchi coperti, optate per un cardigan, da lasciare rigorosamente aperto. Se non volete maglie strette o infilate dentro, potete optare per un top a trapezio o svasato, ma che resti corto sui fianchi, in modo da rendere l’addome più leggero.

2. Attenzione alle scarpe

Il mio consiglio è di indossarli con scarpe basse: fate riprendere l’orlo dei pantaloni esattamente un centimetro sopra la suola delle vostre sneakers preferite, in modo da poterli indossare con le scarpe più comode che avete, senza la preoccupazione di rovinarli! Nulla vieta i tacchi, ma se volete essere glam, rubate i trucchi dello street style e via di sneakers e stringate!

Idee di look con i pantaloni palazzo

In fantasia

Se scegliete il pantalone in tinta unita, aggiungete al massimo uno o due colori a tutto il vostro outfit. Se il pantalone è in fantasia, meglio limitarsi solo ad un paio di colori: quello che deve risaltare è appunto il pantalone. Sul tessuto in fantasia è perfetto il denim, perché è un non colore, oppure una sfumatura che riprenda quella della fantasia, ma in una sola nuance.

Elegante

Il pantalone palazzo è perfetto per un contesto elegante, anche quello di un matrimonio o di una cerimonia: in questo caso, potete indossarli con un paio di tacchi e una blusa preziosa, ad esempio in crêpe o raso di seta e completare l’insieme con una pochette gioiello.

Sportivo

Se invece preferite un look più sportivo, il pantalone palazzo può essere tranquillamente indossato con sneakers, anche chunky, una t-shirt e un blazer, se volete un tocco più glam, oppure una felpa, se vi piace più il gusto street style.

Casual

Personalmente, mi piace moltissimo l’idea di abbinare i pantaloni palazzo in modo casual. In questo caso, abbinateli a scarpe basse, sneakers, stringate, slingback… a vostra discrezione. Potete poi completare il look con una bella camicia e un pullover morbido, anche sovrapponendo gli strati. In autunno o in inverno, un bel capotto cammello saprà perfetto per rendere il look immediatamente più chic.