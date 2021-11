Camel coat: il fascino del cappotto cammello

Il cappotto cammello è un must have autunnale, un classico che può essere reinterpretato in mille modi diversi, a seconda delle influenze che vengono non solo dalle passerelle, ma anche dagli outfit più quotidiani che vediamo normalmente sullo street style. Ecco quindi che il cappotto cammello non è più il classico pezzo da mettere solo con i look più eleganti: diventa un capo spalla da portare anche in contesti più casual e sportivi, trasformandosi in un vero passe partout. Ecco qualche idea di stile da copiare per questo autunno.

Come indossare il cappotto cammello: con la tuta di lana

La tuta di lana è una delle eredità migliori che il lockdown ci ha lasciato. Comodissima, calda e glamour, sotto il cappotto diventa perfino elegante. Come renderla anche cool? Con un paio di kombat boots e una it bag. Ah vi raccomando: se dovete scegliere una tuta in lana, cercate di fare in modo che sia in fibra rigenerata: benessere per il pianeta, ma anche per il vostro portafogli.

Come indossare il cappotto cammello: con jeans e sneakers

Con jeans e sneakers il cappotto cammello dà il meglio di sé: il look diventa perfetto se completiamo il collo con il cappuccio di una felpa lasciato fuori. I dettagli in più saranno un beanie di lana a coste grosse e una borsa piccola e coloratissima.

Come indossare il cappotto cammello: con il bianco

Bianco che può essere caldo o freddo, a seconda dei vostri colori, ma anche del colore del cappotto stesso. Se riuscite a mantenere la stessa temperatura in tutto il look (quindi o tutte sfumature calde, o tutte fredde) è meglio.

Come indossare il cappotto cammello: con abito e stivali

Se volete un look più femminile, perché non provare con un abito, magari in lana? Potete sceglierlo al ginocchio e abbinarlo ad un paio di stivali anch’essi al ginocchio oppure addirittura cuissardes, a prova di freddo autunnale. Giocate con i ton sur ton di tutte le gradazioni del marrone e dei crema e sarete perfette.