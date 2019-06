Come indossare i cuissardes: idee di look

editato in: da

I cuissardes sono un tipo di stivale che o si ama o si odia. Indipendentemente da questo, quello che è certo è che non sono un tipo di calzatura facilissimo, come vi ho già spiegato in questo mio post in cui vi svelo se sono proprio per tutte oppure no. Detto questo, vediamo insieme come indossare questi stivali super sexy con stile e senza correre il rischio di essere volgari.

Come indossare i cuissardes: con la maxi maglia

Decisamente questo è il mio modo preferito per indossarli. L’unica accortezza che vi suggerisco è quella di metterli sempre con una calza coprente. So che il bello è quello di far vedere che c’è uno stacco tra la maglia versione minidress e lo stivale, ma fidatevi, coprente è meglio! Se volete far vedere lo stacco, optate per una calza di colore diverso, come il grigio o il blu con il nero, ad esempio.

Come indossare i cuissardes: con i jeans

Se decidete di portarli con i jeans, allora scegliete un modello super skinny, in modo che vi leghino il meno possibile. Se non vi sentite sicurissime del vostro lato B, potete indossare sopra un cardigan o un cappotto aperto (per non gelare, completate il look con una maxi sciarpa tricot).

Come indossare i cuissardes: sopra ai pantaloni

Vale un po’ lo stesso discorso che facevo per i jeans: scegliete un modello super skinny (vi raccomando, non i leggins!) e indossateli con una maglia o un pull che arrivi ai fianchi. Un’alternativa è anche il blazer, da portare sopra ad una camicia bianca.

Come indossare i cuissardes: con l’abitino mezza stagione

In quelle giornate di mezza stagione in cui non si capisce se fa freddo o se fa caldo, il cuissardes può venirvi in aiuto! Portatelo con un abito, non troppo corto, magari stretto in vita da una cintura. Unica raccomandazione: attenzione a non lasciare le gambe esageratamente scoperte. In caso di dubbio, sotto al minidress indossate uno short.