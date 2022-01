Cappotto colorato: come aggiungere stile al look!

Il cappotto è un must have invernale, ma non solo: a seconda della pesantezza, può scivolare facilmente verso le mezze stagioni, diventando un capo davvero irrinunciabile. Se i colori basic, come nero, cammello, grigio e blu, sono quelli più facili da abbinare e più diffusi, non vuol dire che non possiamo scegliere una sfumatura diversa, indipendentemente dal fatto che vogliamo portare il cappotto con il freddo o con un clima più mite. Ecco perché ho pensato di farvi vedere qualche idea di look con dei capotti colorati: così potete farvi un’idea per gli outfit da indossare andando verso la primavera!

Come indossare il cappotto colorato: come J.Lo!

Anche la mitica J.Lo si è fatta conquistare dalla versatilità di un cappotto colorato! Potete prendere spunto dal suo outfit per ricreare il vostro: il cappotto azzurro si presta benissimo ad essere abbinato al denim, ma anche a tutte le sfumature del beige e del grigio. Se volete, potete spezzare con un accessorio bianco o nero, evitando così il ton sur ton.

Come indossare il cappotto colorato: rosa

Lo confesso: il rosa è uno dei miei colori preferiti! Non posseggo un cappotto rosa, ma credo che me ne regalerei volentieri uno e lo porterei proprio come nella foto qui sotto, con una borsa ladylike nera, un semplice pull sopra ad una camicia o ad una t-shirt e piccoli anelli alle dita. Alla fine, lo stile è nei dettagli!

Come indossare il cappotto colorato: con un total look denim

Se non volete sbagliare, per sdrammatizzare un cappotto colorato, un modo molto semplice è quello di indossarlo con il denim: il total look in jeans sarà perfetto sotto ad un cappotto colorato, in qualunque sfumatura! Potete poi completare il vostro look con un mocassino chunky o un paio di sneakers, oppure, se preferite un look più preppy, potete optare per una stringata maschile.

Come indossare il cappotto colorato: con colori basic

Se non ve la sentite di aggiungere colore a colore, potete abbinare il vostro cappotto colorato a delle sfumature neutre, come il bianco o il nero (sì, bianco anche d’inverno!). Il cappotto sarà l’elemento colorato in più che renderà il vostro outfit indimenticabile!