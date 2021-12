Tartan time: idee di look e di shopping

Il tartan è un tessuto che mi piace moltissimo: fa pensare subito all’inverno e alle feste, ma non va relegato solo a contesti eleganti, anzi. Vediamo insieme qualche idea per indossarlo con stile anche indipendentemente dalle festività e qualche capo carino che possiamo aggiungere nell’armadio se ci piace il look a quadri scozzesi!

Come abbinare il tartan: idee di look

Il cappotto

Il cappotto tartan è la cosa più semplice forse da abbinare, ma il rischio âgée è dietro l’angolo. Come fare per evitare di sembrare il divano di nonna? Spezzate con capi street, come felpe con il cappuccio, sneakers chunky, berrettini di lana, jeans morbidi, kombat boots.

Il completo

Anche il completo è super chic, se portato in modo elegante: se le gambe sono un vostro punto di forza, preferite minigonne o shorts e indossateli con stivali cuissardes e un dolcevita con il collo morbido e aggiungete dettagli à la garçonne, come un basco. Se invece preferite non focalizzare l’attenzione sulle gambe, allora optate per un pantalone dal taglio scivolato.

La giacca

Una giacca corta in tessuto tartan è relativamente facile da abbinare: potete spezzarla con un capo in denim e indossare una camicia bianca o una t-shirt. Evitate il pendant tra gli accessori per non appesantire il look.

Come abbinare il tartan: idee di shopping

Il cappotto a vestaglia

Il tartan esiste di tantissimi colori: potete sceglierlo anche nei toni del beige, del rosso, del verdone, a seconda dei vostri colori, dei vostri gusti o di quello che si abbina meglio nel vostro armadio.

La camicia

Se portata con il denim e con un dolcevita fa immediatamente anni ’90, se invece la portate con un pantalone tono su tono e un paio di kombat boots la rendete subito più fresca e attuale.

La gonna

Il tartan può essere rivisitato, con scritte o dettagli insoliti: personalmente, la trovo una bella idea per togliergli la patina di polvere che tende ad accumulare se non lo si svecchia a dovere. Se avete un look easy, è la scelta giusta per voi!

Gli accessori

Se non ve la sentite di partire in quarta con un capo strutturato come un cappotto o una giacca, potete sempre cominciare dagli accessori: una borsa o una sciarpa sono sempre una bella idea per aggiungere una nota di colore insolita al vostro look. Potete scegliere cromie a contrasto oppure dei ton sur ton.