Rosalía interrompe il concerto a Milano: “Mi sento male, devo fermarmi”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Rosalia

Nonostante la volontà di continuare a esibirsi, Rosalía ha dovuto interrompere il suo concerto al Forum Assago di Milano. La cantante era alla quinta tappa del suo tour, che in questa prima parte sta toccando alcune delle città più importanti d’Europa. Quella del capoluogo lombardo era l’unica data italiana: l’artista ha provato in tutti i modi a portare avanti lo show, ma consapevole delle sue condizioni di salute si è scusata con i fan, fermandosi a metà concerto.

Rosalía, stop al suo concerto al Forum Assago di Milano: cosa è successo

A poco più di un’ora dall’inizio del suo concerto, Rosalía si è ritrovata a interrompere lo show, sold out e unica data italiana del suo Lux Tour, che prende il titolo dal suo ultimo album. La cantante ha dovuto lasciare il palco dell’Unipol Forum di Assago spiegando di non riuscire a proseguire l’esibizione a causa di un malore dovuto a un’intossicazione alimentare, scusandosi di fronte a circa 12mila spettatori.

Visibilmente provata, Rosalía aveva manifestato la volontà di proseguire lo spettacolo, ma senza riuscirci. “Provo a prendere qualcosa”, aveva detto rivolgendosi ai fan. Poi è arrivato il momento di affrontare la realtà dei fatti: le sue condizioni di salute non le consentivano di stare sul palco.

“Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile, non mi era mai capitato prima. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio”. E poco dopo ha aggiunto, scusandosi con i fan: “Mi dispiace tantissimo Milano perché volevo che lo show andasse fino alla fine”.

Dopo il breve messaggio, Rosalía ha lasciato il palco ed è rientrata nei camerini. Le luci generali si sono accese e il concerto è stato definitivamente concluso. Sebbene non siano stati rilasciati aggiornamenti ufficiali sullo stato di salute in seguito all’interruzione, la situazione di emergenza della cantante sembra essere ormai superata.

Lux Tour, il sold out al Forum di Assago

Rosalía è tornata ad Assago, sold out per l’occasione, con il Lux Tour, portato al debutto alla LDLC Arena di Lione solo una decina di giorni fa. Un viaggio nel suo mondo, in cui trova posto pure il brano Mio Cristo piange diamanti, scritto in italiano che rappresenta una tra le sorprese del suo ultimo disco Lux, registrata con la London Symphony Orchestra per provare a fondere musica, storia e spiritualità.

Tra l’altro nella tournée di Rosalía troveremo un volto noto di Amici: stiamo parlando di Giulia Stabile, che per quest’anno ha lasciato la scuola più famosa della tv italiana per dedicarsi a un nuovo capitolo della sua carriera. È stata proprio la cantante ad annunciare con un post su X i volti dei ballerini del suo tour, e tra questi figurava proprio quello di Giulia Stabile.

Una bella soddisfazione per la giovane e talentuosa ballerina, su cui Maria De Filippi ha sempre puntato. Non a caso, oltre a volerla tra i professionisti della scuola di Amici, è da qualche anno la conduttrice di Tú sí que vales, dimostrando di essere un’artista completa, capace anche di intrattenere.