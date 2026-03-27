Rosalia, la dedica a Giulia Stabile, che si commuove: “Lei è fantastica”

Durante il concerto di Milano, la cantante ha dedicato una canzone a Giulia. "Ho i ballerini migliori del mondo". E lei si commuove

Getty Images Rosalia e Giulia Stabile al concerto di Milano

Quella di Giulia Stabile è davvero la favola del piccolo anatroccolo diventanto cigno, del bruco trasformato in meravigliosa farfalla che ha spiccato il volo. Una favola che è un bellissimo esempio per le tante ragazze che sognano di realizzare sogni importanti e che dovrebbero imparare da questa piccola, grande donna. Che solo grazie a sudore, fatica e determinazione (uniti, ovviamente, ad un innato talento) e senza scorciatoie, è arrivata molto lontano. Nella fattispecia nel corpo di ballo di una delle più grandi star internazionali del momento: Rosalia.

Giulia fa parte del corpo di ballo internazionale che accompagna la cantante nel suo tour mondiale del 2026, il Lux Tour. Dopo una prima apparizione ai BRIT Awards insieme a Rosalía e Björk, Giulia ha ufficialmente debuttato sul palco della prima tappa del tour a Lione, in Francia, a marzo 2026.

La tournée globale toccherà 17 paesi e proseguirà fino a settembre 2026. E proprio nella tappa italiana, al Forum di Assago, a Milano, a casa di Giulia, Rosalia (poco prima di dover interromper elo show per motivi di salute) le ha fatto una dedica speciale, lodandola in davanti a migliaia di persone. Intonando il suo successo La Fama ha detto: “Questa canzone è per voi e per te… e per Giulia. Lei è fantastica. Sono molto fortunata, ho i migliori ballerini del mondo!”.

La ballerina ha prontamente ripreso il momento sul suo account social, spiegando l’incredibile emozione: “Mi sento infinitamente grata. Rosalia, ti ammiro infinitamente, grazie. E vivere questo momento in Italia, a casa, è stato magico…🤍”.

Davvero un grandissimo sogno realizzato, ma decisamente meritato.