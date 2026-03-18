Getty Images Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalia

La “piccola” Giulia Stabile, ex concorrente di Amici ed ex ballerina professionista del talent di Maria De Filippi quest’anno non sarà nel programma, e la giustificazione è più che valida: a marzo 2026 è entrata ufficialmente a far parte del corpo di ballo di Rosalía per il suo nuovo tour mondiale del 2026. Giulia ha già debuttato nelle prime date europee, realizzando quello che lei stessa definiva un “sogno nel cassetto”. Come darle torto?

Davvero un traguardo importante lei, che nel 2021 aveva già stabilito un primo record: quello di prima ballerina donna a vincere il talent show Amici di Maria De Filippi.

Giulia, dopo aver vinto Amici nel 2021, aveva scelto di restare come ballerina professionista, diventando un punto di riferimento importante, complice la sua bravura e dolcezza, per i nuovi allievi. Sempre nel 2021 aveva affiancato Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni nella conduzione del programma Tú sí que vales su Canale. Si era poi trasferita a Londra, per approfondire i suoi studi e allontanarsi dalle pressioni mediatiche.

Giulia è davvero un esempio di determinazione e resilienza per le giovani ragazze che sognano di fare le ballerine. La sua passione per la danza è iniziata fin da piccola presso l’Accademia Balletto di Roma; nel 2014 aveva già partecipato a Ti lascio una canzone. Piano piano, passo dopo passo, è riuscita a realizzare il suo sogno, senza mai sgomitare, anzi. Negli anni, come lei stessa ha raccontato, ha dovuto affrontare episodi di bullismo e body shaming, tanto che oggi utilizza la sua visibilità per sensibilizzare i giovani su queste tematiche, a lei molto note. Non è stato facile, per Giulia, arrivare così lontano. Ci è riuscita senza mai essere la più bella, la più slanciata, la più appariscente. Semplicemente, la più brava. Vola, Giulia!