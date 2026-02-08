Giulia Stabile lascia Amici: l’addio a Maria De Filippi per il tour di Rosalia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Giulia Stabile lascia Amici di Maria De Filippi per dare una svolta alla sua carriera. La ballerina infatti prenderà parte al tour mondiale di Rosalia. Un progetto importante che porterebbe Giulia a realizzare uno dei suoi grandi sogni.

Giulia Stabile lascia Amici

Dopo l’esperienza a Tu Sì Que Vales e il ruolo ad Amici, Giulia Stabile sarebbe pronta a iniziare un’avventura nuovissima accanto ad una delle star più amate del momento. Stiamo parlando di Rosalia che su X ha da poco annunciato i volti dei ballerini che la accompagneranno nel suo prossimo tour in giro per il mondo.

Fra loro c’è anche Giulia Stabile, volto amatissimo di Amici. L’ultimo album dell’artista, intitolato Lux, è uscito lo scorso novembre e ha ottenuto un enorme successo, osannato dalla critica e apprezzato dal pubblico. Il prossimo 16 marzo 2026 inizierà il suo Lux Tour che farà tappa negli Stati Uniti, in Cile, in Canada e in Europa.

Giulia, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già ricevuto il benestare di Maria De Filippi. La conduttrice infatti è stata fra i primi a credere nel talento della ballerina, considerandola un’artista completa, capace di ballare, ma anche di presentare e intrattenere. Non sappiamo ancora se l’addio ad Amici sarà definitivo. La Stabile potrebbe assentarsi per un anno per poi ritornare. A svelarlo, senza dubbio, sarà lei stessa dopo l’annuncio ufficiale nella trasmissione che le ha regalato il successo.

Non è la prima volta che una ballerina di Amici lascia lo show per iniziare un nuovo progetto. Qualche tempo fa a salutare, fra commozione e abbracci, Maria De Filippi, era stata Isobel, scelta per lavorare nel programma Caduta Libera accanto a Max Giusti.

La carriera di Giulia Stabile e la vita privata

Ballerina, ma anche influencer, è arrivata al successo dopo aver vinto l’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi. Nata il 19 giugno 2002 a Roma, Giulia si è avvicina alla danza fin da piccola, studiando vari stili come il classico, il contemporaneo e l’hip-hop. La sua carriera televisiva prende il volo quando nel 2020 partecipa ad Amici e sotto la guida di Alessandra Celentano si distingue per la sua tecnica, la sua energia e determinazione. La vittoria la consacra come una delle giovani promesse della danza italiana. Dopo il trionfo nel programma, Giulia ha avuto numerose opportunità, partecipando a eventi televisivi e musicali, oltre a entrare nel cast di Amici All Star e a collaborare con artisti come Sangiovanni, il cantante con cui ha avuto una storia d’amore proprio durante lo show.

Oltre alla danza e alla carriera televisiva, Giulia si distingue per il suo impegno sui social dove ha creato una solida base di fan. La sua personalità solare e la sua sincerità nei confronti dei suoi follower l’hanno resa una delle influencer più seguite, grazie anche alla capacità di raccontare senza filtri paure e fragilità.

In una toccante intervista a Le Iene la ballerina aveva svelato: “Appena entrata ad Amici mi diedero dell’oca per la mia risata. I primi insulti arrivarono per la vittoria, mi dissero che non me lo meritavo e che doveva vincere Sangiovanni. Nei momenti di buio faccio fatica a vedere quello che c’è di buono in me e fuori”.