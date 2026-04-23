La confessione durante il concerto ha lasciato tutti a boca aperta: ora il web si chiede chi sia il cantante misterioso

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IPA La strana confessione di Giulia Stabile: stav con un cantante fidanzato

L’ultimo aggiornamento che avevamo avuto su Giulia Stabile riguardava la sua partecipazione al tour di Rosalia. Proprio quest’esperienza, però, l’ha lanciata al centro di una storia decisamente curiosa. Durante una porzione del Lux Tour, l’artista spagnola ha deciso di coinvolgere la sua ballerina, insieme ad altri, a confessarsi prima del brano La Perla. Quanto raccontato dall’ex di Amici è stato sorprendente.

La confessione di Giulia Stabile

Tutto è accaduto ad Amsterdam, precisamente presso la Ziggo Dome. Giulia Stabile raccontato di come lo scorso anno abbia conosciuto un famoso cantante italiano. Lui l’aveva invitata a un suo concerto e da lì, di fatto, non si sono più lasciati per svariati mesi. Non conosciamo l’identità del cantante, solo che è più grande di Giulia (23).

“Lui è stato tanto carino con me, mi ha presentato la sua crew. Durante il concerto, poi, mi cercava. Filtrava con me e poi ci sono stati l’after show e la cena. Abbiamo anche dormito insieme, ma non c’è stato nulla. Abbiamo però iniziato a uscire insieme da quel momento”.

La scoperta

Una relazione durata un bel po’ ma tenuta segreta, tutelando la privacy di entrambi. Questa segretezza ha poi creato le basi per una situazione imbarazzante. La ballerina aveva trascorso la serata con lo stylist del cantante, ricevendo da lui una confidenza sorprendente.

“Mi ha detto, ‘carino, sei mezza spagnola’, anche la fidanzata di lui è spagnola’. Ho fatto finta di nulla. Sapevo che la frequentazione era un segreto, ma pensavo soltanto che stesse cercando di preservare la sua privacy”.

Questa rivelazione l’ha sconvolta e, in seguito, ha chiesto al suo partner una spiegazione. Lui ha negato e la storia è andata avanti. Le ha spiegato che quella era una storia conclusa da tempo: “Siamo usciti in seguito per diversi mesi, ma io avevo una sensazione strana”.

Poi tutto è cambiato di colpo. Gli ha chiesto il motivo del comportamento di un uomo fisso alla sua porta: “Perché mi chiede se sono lì per te?”. Di fatto la ballerina voleva essere certa che lui la riconoscesse come sua fidanzata ma, al tempo stesso, temeva che ci fosse un via vai di ragazze che venivano fatte entrare.

Ecco cos’ha rotto l’incantesimo, con il cantante che ha posto fine alla storia, nonostante proprio quel giorno lui si fosse esposto seriamente in merito ai propri sentimenti. Alla fine, però, a Rosalia ha confessato d’aver scoperto che lui era davvero fidanzato con una spagnola. Ora ha iniziato a frequentare un’altra donna, che Giulia conosce bene.

“La nuova fidanzata è l’ex di un suo ex amico. La conosco e c’è stato un momento in cui si è inventata che stavo uscendo con il suo fidanzato, mentre stavano ancora insieme. Ora sono libera da tutto questo”.