“Dua Lipa e Callum Turner si sposano a Palermo”: l’indiscrezione

Le nozze tra Dua Lipa e Callum Turner si fanno sempre più vicine: secondo le ultime indiscrezioni, la coppia si sposerà a Palermo a settembre

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IPA Dua Lipa e Callum Turner pronti alle nozze, e scelgono Palermo

Manca sempre meno a uno dei matrimoni più attesi dell’anno: quello tra Dua Lipa e Callum Turner. La pop star internazionale e l’attore continuano a lavorare sui preparativi delle nozze che, sembra, si terranno proprio in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la coppia avrebbe scelto la Sicilia, in particolare Palermo: un luogo molto caro alla cantante di Houdini.

Dua Lipa e Callum Turner, presto le nozze a Palermo

È sempre bello quando il gusto internazionale strizza l’occhio alla bellezza dell’Italia. E lo è ancora di più quando ad avere un debole per il Bel Paese sono star conosciute in tutto il mondo. Callum Turner e Dua Lipa non lo hanno mai nascosto: l’Italia è un Paese che amano al tal punto che, sembra, abbiano scelto di renderlo il perfetto contesto per il loro imminente matrimonio.

Le prime indiscrezioni legate alle nozze della coppia circolavano da tempo, complice anche la conferma della proposta. Ma, adesso, i rumors si fanno sempre più insistenti e dettagliati. A sentire le ultime indiscrezioni, infatti, pare che i due abbiano scelto di sposarsi tra il 5 e il 7 settembre 2026 nella suggestiva Palermo.

Secondo il Giornale di Sicilia, la coppia starebbe organizzando tre giorni di festa in grande stile con tanto di lista blindatissima che conta, neanche a dirlo, molti ospiti internazionali. A fare da cornice la bellissima Villa Igiea, pronta ad accogliere i due sposini e gli invitati con un intero piano di suite riservato.

Ad aiutare gli sposi nell’organizzazione dell’evento, che pare essere già in stadio avanzato considerando la vicinanza della data, sembra esserci Alessandra Grillo, wedding planner rinomatissima che aveva già lavorato per il matrimonio da sogno di Chiara Ferragni e Fedez, tenutosi a Noto nel 2018.

Dua Lipa e Callum Turner, l’amore per l’Italia (e per Palermo)

La scelta di dirsi il fatidico sì a Palermo, se venisse confermata, non sarebbe affatto casuale. La coppia, infatti, aveva già visitato la città durante un viaggio nell’estate del 2025, lasciandosi conquistare dal suo mix unico di storia, sapori e atmosfera rilassata.

Durante il soggiorno, la popstar si era immersa nella quotidianità palermitana tra calici di vino e chiacchiere all’aperto. Lontani dai circuiti più patinati, lei e Callum Turner avevano scelto di vivere la città in modo spontaneo, senza tanti fronzoli, tra partite a carte sui gradini di marmo, passeggiate tra i vicoli del centro e momenti condivisi con chi, Palermo, la abita ogni giorno.

Non è la prima volta, d’altronde, che la cantante dimostra il suo legame con la città: già nel 2023 aveva fatto parlare di sé condividendo alcune foto mentre indossava la maglia del Palermo Calcio firmata Puma. Un gesto poi diventato virale sui social e, ovviamente, accolto con grande entusiasmo dai tifosi rosanero.

Un rapporto, quello tra Dua Lipa e Palermo, che nel tempo sembra essersi trasformato in qualcosa di più di una semplice tappa di viaggio. E ora che, dal 2024, la cantante ha trovato la sua dolce metà, Palermo potrebbe davvero diventare la cornice perfetta per uno dei momenti più importanti della sua vita.