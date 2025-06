Dua Lipa e Callum Turner si sposano, la conferma ufficiale della cantante

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Dua Lipa e Callum Turner

Dua Lipa e Callum Turner si sposano, la conferma ufficiale è arrivata dalla cantante che nel corso di un’intervista si è detta innamoratissima del modello e attore.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano

Nel corso del Met Gala 2025 in tanti avevano parlato di un possibile fidanzamento fra Dua Lipa e Callum Turner. I due innamorati avevano sfilato sul red carpet, scambiandosi sguardi complici e sorrisi.

Il feeling non era passato inosservato così come l’anello di diamante indossato sull’anulare sinistro dall’artista. Settimane dopo a confermare il matrimonio è stata proprio Dua Lipa nel corso di un’intervista rilasciata a British Vogue.

“Sì, siamo fidanzati – ha confessato la popstar nel corso dell’intervista -. È molto emozionante, lui è come me, ed è bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce molto bene”.

Nonostante i due siano fidanzati, Dua Lipa non ha ancora iniziato a organizzare il matrimonio. La cantante ha spiegato che sta vivendo un periodo magico della sua vita e che non ha alcuna fretta di organizzare le nozze.

“Voglio finire il mio tour, Callum sta girando, quindi ci stiamo godendo questo periodo – ha detto -. Non sono mai stata una persona che ha mai pensato seriamente a un matrimonio, o sognato che tipo di sposa sarei stata. All’improvviso mi chiedo: ‘Oh, cosa indosserei?’. Questa decisione di invecchiare insieme, di vivere una vita e semplicemente, non so, essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale”.

Chi è Callum Turner, futuro marito di Dua Lipa

Classe 1990, Callum Turner è il futuro marito di Dua Lipa. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune, durante un evento, e da allora non si sarebbero più lasciati.

Fascino britannico e una carriera in ascesa, Callum Turner ha recitato in film di successo come Assassin’s Creed, Emma e Animali Fantastici. Il suo ultimo lavoro è The Capture di George Clooney, una grossa produzione che promette di lanciarlo nell’olimpo di Hollywood.

E l’amore? Callum ha vissuto in passato una lunga relazione con Vanessa Kirby, attrice di The Crown. I due si sono conosciuti sul set di Queen and Country, e l’hanno successivo hanno iniziato una storia d’amore, lasciandosi nel 2020, cinque anni dopo.

Nel passato di Dua Lipa c’è invece una relazione con Anward Hadid, il fratello minore di Gigi Hadid e Bella Hadid, celebri top model. Ha inoltre frequentato Romain Gavras.

Ora non resta che attendere le nozze fra Callum Turner e Dua Lipa. Un matrimonio che, conoscendo la cantante, sarà privatissimo. Già qualche tempo fa, parlando d’amore, l’artista aveva affermato di non voler raccontare nella musica la sua vita privata.

“Alcune persone sono così spietate con la propria vita privata che decidono di mettere tutto in una canzone perché sanno che attirerà l’attenzione della gente – aveva raccontato l’artista, parlando delle sue canzoni -. Per me è sempre stato importante fare musica che la gente amasse davvero, non per far esplodere qualcuno e non per ottenere più stream a spese di altri”.