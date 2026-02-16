Dua Lipa seduce Berlino, look in pizzo e lingerie a vista

IPA Dua Lipa, 10 look che hanno fatto la storia della popstar tra eleganza e audacia

Arriva sul red carpet della Berlinale con Callum Turner nel giorno di San Valentino e in pochi secondi catalizza tutta l’attenzione. Dua Lipa non sceglie semplicemente un abito da sera: costruisce un momento moda destinato a restare tra i più commentati del festival. Il film è quello del futuro marito, Rosebud Pruning, ma lo sguardo corre inevitabilmente verso di lei, verso quel gioco di trasparenze e lavorazioni couture che parla il linguaggio più contemporaneo del naked dressing.

La cornice è quella della 76ª edizione del Berlin International Film Festival, con il tappeto rosso illuminato dai flash e dall’energia delle grandi première.

Dua Lipa indossa un naked dress di Chanel

Il suo abito è una creazione custom Chanel, disegnata da Matthieu Blazy, e racconta alla perfezione l’evoluzione del trend più discusso delle ultime stagioni. La struttura è quella di un long dress off shoulder che lascia completamente scoperte le clavicole, disegnando una linea orizzontale pulita e sofisticata.

La parte superiore presenta una lavorazione più compatta e materica, quasi a creare un bustier integrato, mentre il resto dell’abito è realizzato in una maglia crochet completamente see-through. Un intreccio di filati neri che costruisce una texture tridimensionale e lascia intravedere il corpo con un effetto grafico, mai volgare.

Sotto, solo un perizoma nero a vita alta. Nessuna sottoveste, nessun compromesso. Una scelta che trasforma il look in una dichiarazione di stile precisa e consapevole, perfettamente in linea con il linguaggio della nuova couture, dove il corpo diventa parte integrante dell’architettura del capo.

L’orlo lungo e leggermente piumato introduce movimento e crea un contrasto con la verticalità della silhouette, rendendo l’abito dinamico mentre cammina. È un dettaglio che funziona soprattutto nelle immagini in movimento, pensato per il red carpet e per il racconto fotografico.

Il collier Bulgari Serpenti e le So Kate di Louboutin: pochi accessori, impatto altissimo

Quando l’abito è così potente, gli accessori devono accompagnare senza interrompere. Dua Lipa lo sa e sceglie un solo vero protagonista: il collier Bulgari Serpenti in diamanti neri, una collana rarissima con le due teste di serpente che si incontrano al centro.

Un gioiello che non è solo decorazione, ma simbolo. La linea che avvolge il collo riprende quella dell’abito e ne amplifica la sensualità, portando lo sguardo verso il viso.

Ai piedi, le celebri So Kate di Christian Louboutin in vernice nera, con punta affilata e tacco altissimo, allungano ulteriormente la figura e mantengono la palette monocromatica.

Gli altri elementi restano volutamente minimi: piccoli orecchini, un anello, niente di più.

La coppia con Callum Turner e il red carpet più glamour di San Valentino

Accanto a lei, Callum Turner in Louis Vuitton: completo in twill di lana marrone, camicia azzurro chiaro, cravatta in seta grigia e derby Sierra. Un look classico, calibrato, che lascia a Dua il ruolo di protagonista assoluta senza perdere in eleganza.

I due ufficializzano il fidanzamento pochi mesi fa e questa apparizione alla Berlinale diventa anche un racconto sentimentale. “Yeah, we’re engaged. It’s very exciting”, ha dichiarato la cantante a British Vogue. Sul red carpet si cercano con lo sguardo, posano vicini, si muovono con quella naturalezza che appartiene alle coppie già abituate ai flash. Un San Valentino diverso dal solito, passato tra première, fotografi e couture.

