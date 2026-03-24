Le bellissime star sono arrivate a Milano per un evento di cui sono ambassador. E hanno illuminato con la loro bellezza

Getty Images Dua Lipa, Anne Hathaway e Priyanka Chopra, tre stelle in Italia per Bulgari

Dua Lipa, Anne Hathaway e Priyanka Chopra tre ambassador specali per Bulgari. La pop star, l’attrice americana e la modella e attrice indiana sono arrivate in Italia, a Milano, per una serata speciale: il lancio della nuova collezione di Alta Gioielleria di Bulgari. Le tre dive sono state protagonista di un esclusivo gala dinner e sfilata tenutasi il 23 marzo 2026, presso la storica Villa Arconati, per presentare la collezione “Eclettica High-End”. Dua, Anne e Priyanka si osno sfidate con look meravigliosi.

Dua Lipa ha incantato con un sontuoso abito in velluto nero caratterizzato da una scollatura profonda a “V” e spacco vertiginoso sulla coscia. Sotto l’abito emergeva una bralette in seta viola scintillante, che aggiungeva un tocco di colore vibrante al look scuro. Il tutto impreziosito, ovviamente, da pezzi esclusivi della collezione Bulgari, tra cui un choker di diamanti e smeraldi e orecchini a pendente coordinati.

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Anne Hathaway, ambasciatrice del brand, ha indossato un abito Valentino Haute Couture, caratterizzato da un audace e vibrante rosso fuoco. Il design includeva ricami floreali in rosa e oro, un’ampia cintura in vita e guanti neri da opera per un tocco di eleganza classica. L’outfit è stato completato, ovviamente, da pezzi della collezione Eclettica di Bulgari, tra cui la collana Neoclassical Starlight con un diamante giallo a goccia da 8,02 carati.

Infine Priyanka ha scelto uno scenografico abito nero “midnight” dal design scultoreo. Il vestito presentava una silhouette a sirena che terminava in uno strascico fluido. La modella ha completato il look con un’acconciatura raccolta (updo) con riga laterale e una singola ciocca a incorniciare il viso, mantenendo il focus sulla scollatura e sui gioielli, in particolare la collana Eclettica High Jewelry bib necklace, un pezzo scultoreo con diamanti, zaffiri e smeraldi.

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Dua Lipa: nuova Global Brand Ambassador di Bulgari

La collaborazione è stata annunciata ufficialmente nel febbraio 2026, segnando una nuova era per la maison romana che vede nella cantante un simbolo di “femminilità moderna e consapevole”.

Ai Vanity Fair Oscar Party 2026 Dua ha indossato un abito bustier di Schiaparelli Haute Couture (collezione Primavera/Estate 2026) con una gonna animata da frange dorate e creazioni della collezione Bvlgari Eternal. Ai Brit Awards 2026 ha invece sfoggiato pezzi di alta gioielleria della linea Serpenti.

Infine, a Milano Cortina 2026 in qualità di volto della campagna promozionale, è stata vista con diversi look iconici, tra cui un abito trasparente di Ferragamo e un minidress argento di Dolce & Gabbana, sempre impreziositi da gioielli Bulgari come il celebre choker Serpenti.