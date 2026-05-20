La cantante britannica ha sfoggiato il primo look con una maglia a righe che sa di primavera ed estate e che non vediamo l’ora di provare anche noi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La maglia a righe di Dua Lipa è il capo che non vediamo l'ora di indossare

Ci sono capi che a prima vista sembrano semplici, quasi essenziali, ma che appena indossati riescono a trasformarsi in un “oggetto” di culto. La maglia a righe traduce nella pratica questo concetto perché c’è in lei qualcosa di profondamente sofisticato che rimanda immediatamente a un immaginario bohémien e senza tempo. Una sensazione che deve aver percepito anche Dua Lipa tanto da averla voluta immortalare in uno scatto social e renderla – di nuovo – la maglia da avere nel proprio guardaroba se vuoi uno stile effortless e di classe.

Della maglia a righe di Dua Lipa non ti stancherai mai

È vero che ci sono dei capi considerati evergreen e con la maglia a righe non siamo legati a nulla, possiamo sceglierla nel modello che vogliamo e abbinarla con qualsiasi capo: ha sempre il potere magico di elevare il look.

A confermare questo suo animo senza tempo è il modello di Dua Lipa che ha preferito puntare sulla comodità. Nella pratica la sua scelta si traduce in una maglia a righe dal mood rilassato perché ha un taglio regular, leggermente over. Un modello che punta proprio sull’essenzialità come dimostra anche lo scollo tonto.

Quella della cantante non è stata una scelta casuale, perché la sua maglia alla marinière è estremamente versatile ideale per andare a lavoro, in viaggio o per un’uscita serale. In pratica il capo da indossare non solo di mattina come ci suggerisce Dua Lipa che ha optato per le maniche lunghe, ma anche la sera quando le temperature primaverili si abbassano.

Dato che diventerà il tuo modello must online ci sono alcune alternative che hanno lo stesso mood di quello di Dua Lipa ma low cost

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Il look di Dua Lipa da copiare subito

La cantante britannica è sempre fonte di ispirazione con gli outfit e anche questa volta ci suggerisce un look primaverile tanto semplice quanto cool. Se per la maglia a righe ha puntato a un modello a maniche lunghe, a trasportarla nello spirito (e temperature) primaverile ci hanno pensato i pantaloni. Dua Lipa, infatti ha messo da parte quelli lunghi per cedere agli shorts in jeans a vita alta e sfilacciati, l’incarnazione dello street style. La cantante però ama stupire e invece di indossare un paio di sneakers – come tutte avremmo fatto – ha puntato su un paio di infradito con il tacco, la scarpa più di tendenza della stagione che ha il compito di elevare il look.

Come abbinare la maglia a righe

Come abbiamo detto la maglia a righe è versatile e il look di Dua Lipa è un buon punto di partenza, ma ne possiamo realizzare altri da sfruttare non solo in primavera. Possiamo sostituire il modello a maniche lunghe con quello a tre quarti o a maniche corte, ma anche preferire quello con scollo a barca o a V. Insomma abbiamo un’ampia scelta. Strizzando l’occhio allo stile dell’artista britannica possiamo orientarci su un grande classico, t-shirt a righe e jeans con un paio di sneakers: una scelta minimal ma di gran stile. Il pantalone poi può essere sostituito anche da una gonna in jeans che fa subito vacanza e mare.

Per un look da lavoro, invece la maglia a righe è quella con taglio maschile da abbinare a un pantalone sartoriale, a completare il look ci pensano i mocassini o le slingback. Anche in questo caso il pantalone può essere sostituito con una gonna plissettata e un paio di ballerine per un look romantico.

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