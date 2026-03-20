La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il legame fra Samira Lui e il figlio Edoardo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La puntata del 20 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna ci regala un piccolo tuffo nella vita privata di Gerry Scotti, con tanti riferimenti al figlio e alla nipote. Merito dell’intesa che il conduttore ha con Samira Lui e che lo fa sentire a casa, come se si fosse a chiacchierare fra amici. La stessa sensazione che provano i telespettatori e che rappresenta il punto di forza del programma.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sorprende Samira Lui

Il balletto di Samira Lui, che svela il suo look della serata, rappresenta ormai un must de La Ruota della Fortuna e uno dei momenti più attesi del programma. Per la puntata del 20 marzo la showgirl ha deciso di puntare su un vestito con una gonna ricoperta di paillettes e una camicia marrone. Un outfit particolarmente elegante che è piaciuto da subito ai telespettatori.

Come sempre le battute con Gerry Scotti non sono mancate, a testimoniare il grande feeling con quella che lui definisce “la mia socia”. Ma il momento più interessante è arrivato quando il conduttore, grazie alle frasi da scoprire sul tabellone, ci ha portato nella sua vita privata.

Il tabellone dedicato ad Antonello Venditti e alla sua canzone Sotto il segno dei Pesci ha infatti spinto Gerry a fare un ragionamento interessante. “Oggi finisce ufficialmente il segno dei Pesci – ha detto il conduttore, che poi si è rivolto alla showgirl che ha da poco festeggiato il compleanno -. Tu sei dei Pesci”.

“Esatto!”, ha replicato lei. “Come Edoardo, mio figlio”, ha aggiunto lui, scatenando l’applauso del pubblico.

Poco dopo uno dei concorrenti ha chiamato la lettere V. “Vi di Virginia, mia figlia”, ha affermato e a quel punto Gerry si è intenerito. “Anche la mia nipotina si chiama Virginia!”, ha dichiarato.

Grandiosa la partita del Campione Alessandro che è arrivato a La Ruota della Meraviglie con un montepremi di 16.500 euro, battendo i suoi avversari. Nel gioco finale ad alta tensione il concorrente è riuscito a illuminare ben due buste, vincendo sia la spesa che 20mila euro, per un totale di 26.500 euro.

Il futuro de La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna è senza dubbio il programma rivelazione di quest’anno. Lo show è tornato in onda, dopo diversi anni, proprio per volere di Gerry Scotti che sognava da tempo di condurre il format di Mike Bongiorno. Partito nei mesi estivi, il programma si è rivelato un enorme successo, portando a casa risultati eccezionali e dando del filo da torcere ad Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Grazie ad un meccanismo ben collaudato e alla grande intesa fra il conduttore e Samira Lui, la trasmissione ha ottenuto numeri impressionanti in termini di ascolto. Così tanto che Mediaset ha deciso di lasciargli sempre più spazio, rendendo quello con La Ruota della Fortuna un appuntamento fisso al posto di Striscia la Notizia. Il tg satirico è invece approdato in prima serata con una serie di puntate speciali.

Ma quale sarà il futuro della trasmissione condotta da Gerry Scotti nella prossima stagione televisiva? Una risposta, seppur parziale, è arrivata da Pier Silvio Berlusconi. Riguardo la possibilità di un ritorno dello show di Antonio Ricci in access prime, il manager ha spiegato che quello spazio, almeno per ora, resterà riservato a La Ruota della Fortuna, che regala grandi soddisfazioni.

“Non posso che apprezzare il coraggio di Antonio Ricci, che ha lavorato per rinnovare un prodotto che è stato in onda per 37 anni – ha rivelato -. A brevissimo parlerò con lui e capiremo come orientarci e di che progetti parlare. Ma al momento siamo in pausa”.