Chi è Luisa Peterlongo, la mamma di Elettra Lamborghini

Luisa Peterlongo è la mamma di Elettra Lamborghini, star dei reality e nuovo coach di The Voice, condotto da Simona Ventura.

Occhi chiari e grande grinta, Luisa assomiglia molto alla sua terzogenita. La donna è sposata da moltissimi anni con Tonino, figlio di Ferruccio Lamborghini, creatore dell’omonima casa automobilistica, e ha altri quattro figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia e Flaminia.

Molto riservata e dolce, Luisa ha seguito il percorso artistico di sua figlia, appoggiandola nelle sue scelte e consigliandola. Da lei Elettra ha ereditato l’amore per gli animali, in particolare i cani, e quello per l’equitazione, uno sport che pratica da quando era molto piccola, anche a livelli agonistici.

Lei due donne sono molto legate e non è difficile avvistare Luisa Peterlongo ai concerti di sua figlia. Anche su Instagram, la donna pubblica spesso scatti che la ritraggono insieme alla figlia, rispondendo a tono a tutti coloro che la criticano.

“L’immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura – ha raccontato al settimanale Gente, parlando della modella e cantante -. Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un’anima pura”.

La madre dell’ereditiera ha parlato anche dei suoi numerosi tatuaggi e piercing: “Con mia figlia ho sempre condiviso tutto – ha confessato -. La accompagnai anche farsi fare il suo primo tatuaggio. Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo. Non sono stata contentissima ma certe cose sono spesso dettate dalla follia giovanile ed Elettra mi ha detto di volerli cancellare. Non tutti, ma molti”

Infine Luisa Peterlongo ha parlato in modo sincero anche dell’intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposta Elettra Lamborghini per aumentare il seno: “Io sono per la libertà – ha chiarito -, l’unica cosa che le ho chiesto è di non farsi toccare il viso. Per il seno ne abbiamo parlato a lungo, è stata una decisione molto ponderata”.