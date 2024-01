Fonte: IPA Flavia Borzone, test del DNA conferma la sorellanza con Elettra Lamborghini

Di Elettra Lamborghini sappiamo molte cose, dai natali celebri nella famiglia della mitica casa automobilistica alla passione per il canto, i tatuaggi e i piercing, fino alla presenza nella sua vita di un fratello, Ferruccio, e di due sorelle, Lucrezia e Ginevra (con quest’ultima in rapporti non proprio idilliaci). A quanto pare, però, si fa sempre più strada la possibilità che in questo elenco si debba aggiungere un altro elemento: la sorella (ancora presunta) Flavia Borzone che, stando a quanto affermato in tribunale, avrebbe raccolto la prova “regina” della sorellanza con la celebre Elettra.

Flavia Borzone e la causa con Tonino Lamborghini

Per comprendere meglio la situazione dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Tonino Lamborghini, primogenito del leggendario Ferruccio, ha fatto causa alla sopracitata Flavia Borzone e alla madre Rosalba Colosimo per diffamazione, dopo che la giovane donna aveva rilasciato un’intervista in televisione – da Barbara D’Urso, per l’esattezza – affermando in diretta nazionale di essere sua figlia. Parole che sono state confermate in un secondo momento dalla diretta interessata anche in un’altra intervista.

Una figlia illegittima, di fatto, che sarebbe nata da una relazione fedifraga di breve durata della madre con l’erede dei Lamborghini. Per l’uomo non c’è mai stato alcun dubbio ed è anche per tale ragione che ha deciso di procedere per vie legali contro le due donne originarie di Napoli, smentendo con forza quanto sostenuto da loro.

Lamborghini ha già vinto la causa per diffamazione in sede civile, eppure si è aggiunto un elemento messo agli atti come prova: la registrazione di un incontro tra Flavia e il “padre” nel quale lui confermava tutto, pur ammettendo di non volere procedere con il test del DNA.

Elettra Lamborghini e Flavia Borzone sorelle, la prova del DNA

Il vero e proprio colpo di scena, però, è esploso in aula a Bologna qualche giorno fa, quando gli avvocati di Flavia Borzone hanno rivelato i risultati di un’indagine investigativa quasi da film, unico modo per ottenere il DNA di un Lamborghini per compararlo a quello dell’imputata, vista la riluttanza del presunto padre.

“La giudice Anna Fiocchi ha accettato la richiesta delle difese di acquisire la relazione investigativa dei quattro investigatori privati ingaggiati dalle due donne – si legge sul Corriere di Bologna -. Uno dei due, seguendo la cantante Elettra Lamborghini, è riuscito a prelevare ad un evento pubblico una cannuccia su cui era presente suo materiale biologico che, messo a confronto da un genetista con il DNA di Flavia Borzone, avrebbe dato esito positivo: una perizia biologico-molecolare ha concluso che le due donne hanno in comune un genitore”.

Se è vero che il DNA non mente, la prova stavolta sembra schiacciante. Elettra Lamborghini potrebbe avere davvero un’altra sorella con la quale dividere la cospicua eredità dell’impero automobilistico, ma al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione né dall’artista né dal padre e dal resto della famiglia.