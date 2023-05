Elettra Lamborghini parla di quanto guadagna: quel “senso di colpa” che nessuno immagina

Fonte: IPA Elettra Lamborghini, look da diva anni ’60 alla prima de I Guardiani della Galassia

Elettra Lamborghini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto con il denaro e sulla vita che sognava da bambina. La cantante, che è impegnata a lanciare il suo nuovo album Elettraton, ha parlato di un “senso di colpa” che ha voluto esternare, riguardante i suoi guadagni e gli insegnamenti che vorrebbe dare ai suoi figli. La Lamborghini, però, ha smentito ancora una volta le voci di una gravidanza imminente.

“Non invidio chi vive con poco”: le parole di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha rilasciato una lunga intervista su Vanity Fair, nella quale spiega che rapporto ha con i soldi, parlando del suo sogno che aveva da bambina: vivere in campagna con poco. “Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola” ha raccontato Elettra. L’ereditiera, infatti, alle auto preferisce i cavalli e il bolide che le ha regalato suo marito, il dj Afrojack, per il suo compleanno, non l’ha mai usato: “Macché: l’auto è parcheggiata in garage, se posso mi muovo con il mio cavallo Dadi”. Ma come ha conquistato suo marito? Con la sua spontaneità: “Mi ha vista esattamente come tutti gli altri: una ragazza buona, genuina, che non farebbe male a una mosca, qualità oggi assai difficile da trovare”.

Non nascondendo dei timori comuni a molti, ha poi parlato delle sue finanze:”Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce. Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria. Mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite”.

Elettra Lamborghini sulla maternità: “I figli? Ho altro da fare”

A Vanity Fair Elettra Lamborghini è tornata a parlare anche di figli, che per ora non sono una priorità: “Direi loro che i soldi non hanno valore – e ha aggiunto, parlando di maternità – un bambino vuole stare con la mamma. Io in questo momento non ci penso, ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire. Io ho paur…issima all’idea di diventare mamma”. La Lamborghini, infatti, sta preparando il suo grande ritorno musicale, con l’album Elettraton, in uscita il 2 giugno. Non solo, è stata ingaggiata da Disney+ per Italia’s Got Talent, ed è pronta per il tour instore, i festival e gli eventi.

Nei mesi scorsi la cantante aveva già ribadito che non aveva intenzione di diventare mamma presto, e un video sulla “scampata gravidanza” era diventato virale: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno” aveva affermato in passato. E quando le si chiede cosa la fa stare bene non ha dubbi: “La libertà di fare quello che voglio, possibilmente una passeggiata con Dadi, il mio cavallo”.