Elettra Lamborghini, lite a Italia’s Got Talent: “Quasi mi staccava il naso”

Elettra Lamborghini sa sempre come lasciare il segno. È successo anche durante le registrazioni di Italia’s Got Talent, dove l’ereditiera è stata chiamata a ricoprire il ruolo di giurata nella prossima edizione del programma in partenza su Disney + il prossimo venerdì 1 settembre. La cantante affianca i veterani Mara Maionchi e Frank Matano e la new entry Khaby Lame. Un’esperienza incredibile per la 29enne, che ha però dovuto fare i conti con qualche “incidente di percorso”.

“Italia’s Got Talent”, la lite tra Elettra Lamborghini e un concorrente

Intervistata da Davide Maggio, Elettra Lamborghini ha ammesso che c’è stato uno screzio con un concorrente a Italia’s Got Talent. “In un’esibizione di 3 minuti il cameraman potrebbe non aver fatto la ripresa di quando la ruota quasi mi tocca il naso. – ha raccontato – Io quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno. Si sarebbe dovuto preparare di più. Siamo ad Italia’s Got Talent, mi aspetto i migliori talenti”.

Frank Matano ha invece confidato di non essere mai stato contattato personalmente da qualche concorrente che è stato bocciato alle selezioni di Italia’s Got Talent, anche se “magari quando finisce la puntata incroci lo sguardo con un concorrente a cui hai detto no, ti basta guardare, purtroppo, dall’altro lato”.

Tutte le novità della nuova edizione di “Italia’s Got Talent”

Tante le novità della nuova edizione di Italia’s Got Talent: dal 1 settembre il varietà sbarca su Disney +. In precedenza il format è stato trasmesso dal 2009 al 2013 su Canale 5, fino al 2015 su Sky Uno e infine dal 2016 al 2022 su Tv8. I nuovi conduttori sono Aurora Leone e Frou dei The Jackal, che hanno preso il posto di Lodovica Comello, che ha condotto il talent per svariati anni, più precisamente sei.

In passato hanno guidato lo show Geppi Cucciari, Simone Annichiarico, Belen Rodriguez, Vanessa Incontrada. Al tavolo dei giurati sono stati confermati Frank Matano e Mara Maionchi – il primo presente dal 2015, la seconda dal 2019 – mentre Elettra Lamborghini e Khaby Lame hanno sostituito Elio e Federica Pellegrini.

Periodo molto intenso per Elettra Lamborghini

Estate piuttosto intensa per Elettra Lamborghini che, oltre alle registrazioni di Italia’s Got Talent, è stata impegnata con una serie di concerti in giro per l’Italia. Non senza imprevisti e problemi: dopo un’esibizione a Mazara Del Vallo, ad esempio, la giovane è svenuta in camerino a causa dell’eccesivo caldo.

Prima ancora ha avuto alcuni dolori al collo mentre durante la performance al Sammichele di Bari Elettra è stata colpita da una bottiglietta d’acqua e ha fermato il concerto. Per fortuna nessuna grave conseguenza ma la Lamborghini ha replicato furiosamente: “Dove è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d’acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pa**e chiedi scusa, perché potevi farmi male…”.

In virtù dei numerosi impegni di lavoro Elettra Lamborghini ha messo in stand by con il marito Afrojack il progetto di allargare la famiglia: “Quando diventerò mamma, voglio essere la migliore del mondo. Voglio fare le cose per bene, dare a mio figlio o figlia, tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile perché sono molto concentrata sul mio lavoro, che mi sta dando tante soddisfazioni. Ho un sacco di impegni e pochissimo tempo libero”.