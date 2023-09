Elettra Lamborghini provoca in tutina nera, ma scatena le critiche: “Anche meno”

Fonte: IPA | Getty Images Seducenti, estremi, indimenticabili: da Elettra Lamborghini a Beyoncé i look più belli dei concerti estivi

Elettra Lamborghini è sempre pronta a sorprendere i suoi fan con look seducenti e sorprendenti. Infatti, la cantante sceglie per le sue performance canore outfit unici, che esaltano le sue curve favolose. Anche fuori dai riflettori dei palchi dei concerti, l’artista è sempre molto attenta ai suoi look, spesso immortalati da scatti sorprendenti condivisi sul suo account Instagram ufficiale. Così è successo anche di recente, visto che Elettra Lamborghini ha deciso di postare due foto dal backstage del suo ultimo spettacolo canoro. Negli scatti social, la musicista indossa una tutina sexy da togliere il fiato.

Elettra Lamborghini si mostra sui social con un look mozzafiato

Elettra Lamborghini gira l’Italia per portare in tour la sua musica. La sua hit estiva Mani in alto ha accompagnato l’estate 2023 di tutti gli italiani e la cantante ha partecipato a diversi festival canori. Tra questi, anche il Tim Summer Hits, dove la musicista ha sfoggiato un’attillata tutina nera che ha catturato l’attenzione di tutti i telespettatori. Accanto agli impegni canori, Elettra Lamborghini ha cominciato anche una nuova avventura televisiva. La cantante, infatti, è stata scelta come giudice della nuova edizione di Italia’s Got Talent, insieme a Mara Maionchi, Frank Matano e Khaby Lame.

Di recente, però, l’artista è tornata a esibirsi in pubblico, portando la sua musica dal vivo sul palco eccezionale dell’Arena di Verona, in occasione del Tim Music Awards – La festa, che verrà mandato in onda dalla Rai il prossimo 20 settembre 2023. Anche per questa speciale esibizione dal vivo, Elettra Lamborghini ha scelto d’indossare una tutina nera molto aderente. La cantante ha presentato, poi, il suo look speciale anche ai suoi followers, attraverso un post condiviso su Instagram.

La musicista ha postato due scatti in cui indossa la tutina scelta per il concerto. A corredare i ritratti seducenti dell’artista una semplice didascalia: “Miao”, che la collega alla mitica Cat Woman, che indossa sempre il sexy indumento nero. A corredare l’outfit della cantante dei guanti neri, un girocollo brillante e delle scarpe con un tacco vertiginoso. Le pose accattivanti e sexy scelte da Elettra Lamborghini hanno attirato tantissimi commenti di apprezzamento, ma anche alcune critiche.

Le critiche sotto gli ultimi scatti di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è una delle protagoniste dell’estate musicale italiana. La cantante ha incontrato i suoi tanti ammiratori in diversi concerti, che le hanno portato anche alcuni imprevisti. L’artista, infatti, è svenuta dopo un concerto in Sicilia, mentre durante un’altra esibizione live ha ripreso il suo pubblico per averle tirato una bottiglietta.

L’outfit scelto per il suo ultimo concerto dal vivo, ha ricevuto, però, alcune critiche: “Mi pare un tantino esagerato” e ancora “Anche meno zia”. Secondo gli haters, la cantante ha esagerato fin troppo con la sua tutina nera sexy, alla scopo di farsi notare: “L’importante è farsi notare. Neanche in casa mi metterei così”.

Oltre le critiche, però, molti sono i commenti positivi sotto il post, che esaltano la bellezza di Elettra Lamborghini: “Mamma mia…wonderful…la più sexy della tv…beato Afrojack” e ancora “La nostra gattina preferita”. Anche il marito dell’artista Afrojack ha commento gli scatti seducenti con degli occhi a cuoricino.