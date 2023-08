L’estate 2023 è stata una stagione caldissima in fatto di concerti. Anche per riprendersi dal tempo perso durante il periodo pandemico, le popstar hanno invaso gli stadi, portando la loro musica in giro per il mondo. Tra queste, anche Elettra Lamborghini , che per far divertire i suoi fan ha affrontato afa e malori . Lei – e parliamo puramente di look – è la più internazionale delle performer italiane. Il look scelto per ballare assieme ai suoi seguaci è coloratissimo, audace e giovane: un body – o pezzi di un body – in latex colorato, negli stessi colori delle lunghissime treccine, con ai piedi dei comodi anfibi, per scatenarsi senza sosta. Come cintura, un'autoreferenziale e irresistibile "E" di diamanti.