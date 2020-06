Chi è Stefano Rosso, il compagno di Francesca Chillemi

editato in: da

Stefano Rosso, compagno dell’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi, è nato a Marostica, provincia di Vicenza, il 1° giugno 1979. Figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel, dopo aver terminato gli studi liceali in Italia ha proseguito la sua formazione oltreoceano, trasferendosi a New York per frequentare il Fashion Institute of Technology.

Dopo una gavetta presso realtà imprenditoriali avulse dal business di famiglia, è tornato in Italia nel 2005 e ha cominciato a lavorare nell’azienda fondata dal padre, diventando brand manager e occupandosi delle collaborazioni e delle partnership con altri marchi di spicco, come per esempio Ducati e Adidas.

Presidente e founder di OTB, ossia il gruppo che controlla Diesel e marchi come Maison Margiela, Marni e Viktor & Rolf (oltre a due società che si occupano di distribuzione di abbigliamento), dal 2017 si occupa di gestire il mercato nordamericano di Diesel. I suoi interessi imprenditoriali riguardano anche il mondo dello sport. Stefano Rosso, infatti, è Presidente della squadra di calcio del Vicenza. Rimanendo nell’ambito del suo impegno in questo settore ricordiamo che, nel 2016, è stato nominato membro del Consiglio Federale della Federcalcio.

Amministratore delegato di Red Circle Investments, società di investimento creata dalla sua famiglia nel 2011 e avente nel suo portfolio alcuni grandi nomi del mondo degli e-commerce fashion, è ideatore, assieme al fratello Andrea e a due amici, del format RedRoomParty, un evento, partito da Bassano del Grappa, in cui il dress code prevede il fatto di vestirsi di rosso.

Come sopra accennato, Stefano Rosso è legato sentimentalmente all’attrice Francesca Chillemi, che nel ‘lontano’ 2003 ha conquistato la corona di Miss Italia. La coppia, assieme dal 2015, l’anno successivo ha accolto la primogenita, la piccola Rania.

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Intimità nel 2019, la Chillemi, diventata famosa come attrice per ruoli come quello di Azzurra nella fiction Che Dio ci Aiuti, ha rivelato che con il matrimonio con Stefano Rosso non è nei suoi progetti immediati. Il motivo? Con la nascita di Rania ha realizzato il suo sogno più grande.

Concludiamo ricordando che Stefano Rosso è presente su Instagram con un profilo seguito da circa 25mila persone e tramite il quale condivide dettagli relativi sia alla vita privata – pochissime foto della figlia – sia al lavoro e alla passione per il calcio.