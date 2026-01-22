Francesca Chillemi, grande paura per la figlia: il retroscena sulla nascita di Smeralda

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Francesca Chillemi

Francesca Chillemi è tornata a sorridere dopo settimane complicate per la nascita della figlia Smeralda. La piccola è frutto del legame con il compagno Eugenio Grimaldi, conosciuto dopo la fine del lungo rapporto con Renzo Rosso, dal quale ha avuto la primogenita Rania. Un parto prematuro che ha segnato l’ex Miss Italia, oggi attrice affermata, come emerge da alcuni retroscena.

Francesca Chillemi e il parto difficile della figlia Smeralda

Da sempre gelosa della propria privacy, Francesca Chillemi ha scelto di proteggere questo capitolo così fragile della sua vita tenendolo lontano dalla scena pubblica. La notizia della nascita è arrivata solo a distanza di mesi, affidata a un post essenziale sui social: immagini di quotidianità, una manina minuscola e una frase che dice tutto senza spiegare nulla: “Ai giorni nuovi”. Un messaggio sobrio, coerente con il desiderio di vivere l’intimità familiare senza clamore, insieme a Eugenio Grimaldi.

Un messaggio che al tempo stesso ha scatenato un piccolo giallo in rete. Come svela il settimanale Oggi, la zia paterna della bambina – Maria Vittoria Grimaldi – ha utilizzato la stessa foto della Chillemi sul suo account social scrivendo: “La mia quarta nipotina”.

Francesca ha repostato il messaggio e in molti hanno ipotizzato che non si trattasse della figlia, bensì della nipote. In realtà era proprio Amelia Smeralda, annunciata più tardi del previsto perché la sua nascita non è stata semplice.

La bambina è nata con alcune settimane di anticipo e dopo una gravidanza molto travagliata. Lo scorso luglio, nelle fasi finali della gravidanza, Francesca Chillemi aveva infatti sospeso tutti gli impegni professionali su indicazione dei medici, chiamata a osservare il riposo più assoluto. Una precauzione necessaria, che anticipava un parto arrivato prima del previsto.

La nascita di Amelia Smeralda ha comportato un periodo di ricovero: settimane delicate, trascorse lontano da casa, prima che la bambina potesse finalmente tornare tra le mura familiari, poco prima di Natale. Un’attesa fatta di preoccupazione e speranza, che ha reso la felicità ancora più intensa.

“La gioia di Francesca ed Eugenio ha un sapore più profondo perché preceduta da una grande paura”, si legge sempre su Oggi.

Come sta oggi la seconda figlia di Francesca Chillemi

Adesso Amelia Smeralda sta bene. Chi è vicino alla famiglia la descrive come una bambina già piena di personalità: “Ha ereditato la bellezza della mamma e la vivacità del papà. È solare, determinata, sa già quello che vuole. Una vera peperina“, raccontano, confermando un carattere combattivo e luminoso.

Con il ritorno al lavoro ormai alle porte – dal 2 febbraio Francesca Chillemi sarà di nuovo sul set della terza stagione di Viola come il mare – l’attrice potrà contare anche sul supporto della madre, Maria, pronta ad affiancarla in questo nuovo equilibrio familiare.

Alla notizia dell’arrivo della nipotina, la signora non aveva nascosto la sorpresa e la gioia: “Dentro di me speravo di poter diventare ancora una volta nonna, ma non me lo aspettavo. Francesca ci ha regalato una nuova felicità, e in famiglia siamo tutti felicissimi”. Perché, dopo la paura, restano i giorni nuovi. E una felicità che sa di rinascita.