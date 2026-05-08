Come organizzare un matrimonio a maggio nel 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio a maggio

Maggio è da sempre considerato un mese ideale per i matrimoni: il clima mite e le piante in piena fioritura creano infatti lo sfondo perfetto per le coppie che vogliono pronunciare il fatidico “sì”. Tuttavia, organizzare una cerimonia nuziale può a volte essere stressante, soprattutto quando bisogna considerare tutti i possibili inconvenienti e i dettagli del ricevimento.

Per quanto possa essere un mese perfetto per il si, anche organizzare un matrimonio a maggio potrebbe rivelarsi meno semplice del previsto. Ecco come pianificare al meglio la cerimonia.

Pianificate in base al meteo

Maggio può essere un mese imprevedibile: il tempo può passare da fresco e piovoso a caldo e soleggiato nel giro di pochi giorni. Se state organizzando un matrimonio in questo periodo dell’anno, quindi, assicuratevi di essere pronti per ogni evenienza. Nel caso di uno spazio indoor, quasi sicuramente non avrete problemi: accertatevi comunque che la location abbia a disposizione dell’aria condizionata per far fronte ad un eventuale caldo eccessivo.

Se invece avete pensato ad un ricevimento all’aperto, valutate il noleggio di un tendone nelle ore serali o in caso di pioggia. Per risolvere problemi relativi al caldo o al freddo eccessivo, invece, potreste noleggiare ventilatori o stufe portatili.

Sfruttate al meglio la luce

I mesi primaverili, e maggio in particolare, maggio hanno una luce più morbida e romantica rispetto all’estate. Potreste quindi approfittare delle ore comprese tra le 16.30 e le 18.00 per organizzare un rito all’aperto, oppure protrarre l’aperitivo fino al tramonto e sfruttare al meglio la golden hour per i vostri scatti fotografici.

Non utilizzate decorazioni estive

Nonostante le temperature comincino ad aumentare, Maggio rientra a tutti gli effetti tra i mesi primaverili. Attenzione quindi a puntare su allestimenti tradizionalmente associati ai mesi più caldi, come il boho.

Anche installazioni a tema tropicale, con fiori di palma o colori fluo sono assolutamente fuori luogo. Allo stesso modo, cercate di evitare pampas e lanterne tiki, preferendo invece fiori di stagione e piccole lucine a led, decisamente più adatte all’atmosfera.

Scegliete un tema tra quelli di maggior tendenza

Il 2026 si sta imponendo come l’anno dei temi nuziali dall’estetica ben definita. Se state organizzando il vostro sì nel mese di maggio potreste lasciarvi ispirare dall’Old Money garden. Via libera quindi a decorazioni verde salvia e avorio, dress code in black tie primaverile e rose inglesi in abbondanza. Ispirato alle atmosfere delle ricche ville di campagna, questo tema sta sostituendo il boho, che ormai appare abbastanza datato.

Un’alternativa altrettanto valida arriva dai castelli provenzali. Pensate quindi a decorazioni dal sapore romantico con fiocchi in abbondanza, decorazioni e mise en place all’insegna dell’argento antico, ortensie e food stationery molto elaborate.

Tra gli evergreen c’è infine il celestial wedding, soprattutto se avete organizzato una cerimonia serale. Stelle, luna, argento, blu notte, dettagli astrologici molto discreti renderanno il vostro sì un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Puntate sui fiori di stagione

Uno dei vantaggi di sposarsi a maggio è l’abbondanza di fiori freschi a disposizione. Approfittate della grande versatilità di questo mese per allestire bouquet, centrotavola e altre composizioni floreali che si sposino bene con il tema scelto. Qualche consiglio? Tra le varietà più richieste ci sono peonie, rose, ortensie e tulipani. Oltre a valorizzare l’estetica complessiva del matrimonio, usare fiori di stagione può anche essere più conveniente dal punto di vista economico.

Inserite i colori della primavera nella palette

Quando scegliete i colori per il vostro ricevimento, considerate tonalità pastello delicate o colori vivaci che richiamino la bellezza della primavera. Tra le nuance più amate per i matrimoni di maggio ci sono il rosa cipria, l’azzurro polvere, il lavanda e il verde menta. Potete integrarli negli abiti delle damigelle, nelle cravatte dei testimoni, nelle composizioni floreali e nelle decorazioni.

Anche il cloud dancer, eletto colore dell’anno, può essere un’ottima opzione, soprattutto se abbinato ad altre nuance più decise.

Considerate la stagione per il menù

Maggio è un periodo perfetto per inserire prodotti stagionali nel menù del matrimonio. Potreste servire piatti che esaltino i sapori primaverili, come asparagi grigliati, insalata di fragole o risotto alle verdure primaverili.

Ma il 2026 è anche l’anno delle food stationery, che si possono dosare benissimo con i sapori di maggio. Tra le più gettonate ci può essere il mix “strawberry e dessert” in cui inserire gelati, mini tartlette e fragole con panna. Potete anche pensare ad una versione primaverile della classica cheese board con formaggi freschi e semi-stagionati, confetture leggere (fragola, agrumi) e salumi delicati.

E i drink? Via libera a mocktail stagionali che richiamino i sapori del periodo, come una limonata alla lavanda o un margarita al pompelmo. Ma nulla vi impedisce di pensare anche a dei signture cocktail che valorizzino al meglio gli aromi primaverili, oppure ad un’esperienza che permetta di abbinare vino e fiori edibili.

Intrattenete in modo differente

Approfittando dell’atmosfera primaverile rilassata, potete includere nella celebrazione di nozze anche della musica soft, includendo arpa, quartetto d’archi e jazz leggero. Nel 2026 si sta inoltre imponendo l’esperienza del live painting: versatile in tutte le stagioni, nel mese di maggio potrebbe impreziosirsi con accenni e colori dedicati alla primavera.

Infine, se amate particolarmente la natura, il consiglio è quello di allestire un flower bar, dando agli ospiti la possibilità di comporre dei piccoli bouquet mettendo a loro disposizione diverse varietà di boccioli. Il risultato finale si tramuterà in un piccolo cadeau da portare a casa.

Preparatevi alle allergie

Nonostante i vantaggi di un matrimonio a maggio siano molto numerosi, potrebbe esserci anche qualche piccolo inconveniente. Questo mese coincide infatti anche con il picco della stagione delle allergie, quindi è importante tenere conto delle esigenze degli ospiti che ne soffrono. Valutate la possibilità di offrire opzioni adatte a chi ha intolleranze o allergie, come piatti senza glutine o senza latticini. Potrebbe anche essere utile avere a disposizione farmaci antiallergici, come antistaminici, nel caso qualche invitato abbia una reazione allergica.

Per rendere l’operazione ancora più semplice, potreste inserire inserire l’occorrente in una welcome bag da distribuire a tutti i vostri e amici e parenti.