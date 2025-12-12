Cloud Dancer, come utilizzare il colore Pantone dell’anno in un matrimonio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio in bianco

Quando si è chiamati ad organizzare un matrimonio, la scelta del colore gioca un ruolo fondamentale per creare l’atmosfera desiderata. Volete assolutamente essere al passo coi tempi? Il Pantone Color of the Year è un ottimo spunto d’ispirazione.

Quest’anno, la celebre azienda di standardizzazione dei colori ha scelto Cloud Dancer, una sfumatura neutra di bianco che induce alla calma e alla chiarezza. E che, neanche a dirlo, risulterà perfetta anche per i fiori d’arancio del prossimo anno.

Cos’è Cloud Dancer, il colore del 2026 secondo Pantone

Il Pantone Color Institute ha introdotto la scelta del “Colore dell’anno” a cavallo del nuovo millennio: nel 2000, per la precisione, l’azienda nominò Cerulean come prima nuance destinata a fare tendenza. Per il 2026, invece, è stato scelto 11-4201 Cloud Dancer.

Si tratta di una tonalità di bianco che induce a un respiro creativo in un mondo pieno di rumori, una sorta di tela bianca su cui ricominciare da capo. La vibrazione è chiaramente un invito ad aprire capitoli nuovi: l’elezione a New York del giovanissimo sindaco Zorhan Mamdani potrebbe essere un esempio della nuova filosofia.

Nel descrivere la nuance, la presidente del Pantone Institute, Laurie Pressman, ha spiegato: “È un bianco più morbido. Non è un bianco puro, non è un bianco tecnico, non è quel tipo di bianco otticamente molto brillante che, se pensiamo al periodo post-Covid, le persone cercavano. Questo è volutamente un bianco non sbiancato, un bianco dall’aspetto molto naturale”. Una tinta che, aggiungiamo noi, si rivelerà senza dubbio molto gettonata anche per i matrimoni.

Come utilizzare il Cloud Dancer nei matrimoni del 2026

L’istituto Pantone può rivelarsi un valido alleato per gli sposi chiamati a scegliere la palette cromatica delle proprie nozze grazie al suo Pantone Matching System (PMS). Quando, ad esempio, si chiede a un fiorista il blu, è possibile che lui tiri fuori una guida Pantone composta da chip di colore PMS, così che tutti parlino la stessa lingua e ci si possa accordare su una tonalità precisa.

Oltre a comunicare i colori del matrimonio ai fornitori, si possono ad esempio usare le tinte Pantone per spiegare meglio alle damigelle quale sfumatura di rosa cipria devono indossare o per scegliere la biancheria da inserire nella lista nozze. In breve, i colori Pantone sono una risorsa preziosa per aiutarvi a definire durante la fase di preparazione.

E il Cloud Dancer, scelto come colore del 2026, può essere utilizzato in diversi dettagli dell’allestimento: si tratta infatti di una tonalità che si abbina facilmente ai vari elementi di design della giornata, distinguendosi in modo evidente (pensiamo alla pista da ballo o ai drappeggi) oppure svolgendo un ruolo più discreto come colore di base (per tessuti, mise en place, persino fiori).

Le coppie possono scegliere di declinare Cloud Dancer in accenti monocromatici per la sala del ricevimento, ma anche per abiti e fiori. Leggere per credere.

Decorazioni e tessuti sovrapposti

Il bianco risulta più ricco quando è messo in contrasto con materiali selezionati con cura e con un’illuminazione studiata: per questo motivo, il modo migliore per incorporare il Colore Pantone dell’Anno nell’allestimento nuziale è attraverso le texture. Pensate quindi al tono su tono e a strati su strati. Piccole differenze di tessuti, sovrapposizioni e variazioni cromatiche aggiungeranno infatti profondità e dimensione a un progetto senza bisogno di colore.

Mescolate finiture e materiali: pensate, per esempio, a drappeggi morbidi nella sala abbinati al cristallo, ceramica con pietra o alla luce lucida delle candele contro tessuti opachi.

La wedding stationery

Cloud Dancer può essere facilmente integrato in diversi dettagli del matrimonio, come la cancelleria. Cartoncini bianchi, buste, nastri e altro sono ampiamente disponibili. Tuttavia, il bianco non è il colore più interessante dal punto di vista visivo, quindi le coppie dovranno puntare su texture e finiture differenti per la loro grafica e scegliere con attenzione i colori d’accento. Qualche suggerimento? Dorato e colori pastello potrebbero rivelarsi un’ottima soluzione.

Moda e stile del corteo nuziale

Anche se tradizionalmente l’abito della sposa è bianco, si può pensare di utilizzare questo colore anche per le damigelle. Il bianco è spesso associato al lusso, e vestirle così eleverebbe l’aspetto complessivo dell’evento. Scegliere modelli dalle linee semplici per le bridesmaids metterebbe ancora più in risalto i dettagli dell’abito e del velo della sposa.

Lo stesso discorso vale anche per gli invitati. Secondo gli esperti, infatti, l’estate del 2026 vedrà il trionfo degli abiti in lino ispirati alle atmosfere mediterranee. Il colore? Rigorosamente total white. Anche in questo caso, quindi, gli sposi potranno puntare su materiali preziosi e linee ricercate per emergere ancora di più dalla folla.

Design monocromatico

Il bianco è già molto presente nei matrimoni e negli eventi correlati, soprattutto come colore di supporto. Per valorizzarne davvero l’uso, tuttavia, questa nuance potrebbe diventare un unico colore dominante con drappi di velluto white sulle pareti, sedie, sotto tovaglie e altri elementi della mise en place.

Si può anche valorizzare la profondità tonale abbinando Cloud Dancer a avori caldi, ecru morbidi o sfumature naturali della pietra. Restare all’interno della famiglia del bianco crea un’atmosfera serena, ispirata all’alta moda e perfetta per le nozze quiet luxury.

I fiori

Il bianco Cloud Dancer può rivelarsi anche un’ottima scelta in fatto di fiori. Su tutte, rose bianche o crema, lisianthus, gypsophila e orchidee, che possono essere utilizzate da sole o in abbinamento con altre varietà di boccioli in tinte pastello o colori scuri. Anche il verde del fogliame crea uno splendido e suggestivo effetto con il bianco cremoso.

Le foto

Poche tonalità possono risultare performanti quanto il bianco quando si è chiamati a scegliere uno sfondo per gli scatti fotografici. Se state quindi pensando ad un photobooth per regalare un po’ di sano intrattenimento ai vostri invitati, potete sfruttare il Cloud Dancer per un fondale che renda i loro clic a prova di social.

La torta nuziale

Non c’è nulla di più tradizionale di una torta nuziale di colore bianco. Potete quindi scegliere il dessert che preferite e puntare su glassatura neutra, panna o fiori freschi. Queste opzioni si sposano infatti benissimo sia con classici dolci a più piani che con le mini cake di tendenza nel 2026.