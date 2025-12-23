Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Da quando Pantone ha svelato quello che sarà il colore guida del 2026, e forse persino da un po’ prima, non si indossa praticamente altro: dopo svariati anni è su di un neutro che è ricaduta la scelta, denominato poco casualmente Cloud Dancer. Parliamo di una sfumatura di bianco che evoca in modo istantaneo, proprio come da nome, l’immagine di una distesa di soffici nuvole e che, già solo per questo, sa infondere sconfinate pace e serenità.

D’altronde, come sappiamo, il nome ed il Pantone Color of the Year non vengono scelti per caso ma sono chiamati a raccontare una storia, piuttosto, comunicando un’idea ed una sensazione ben precise: il suddetto rappresenterebbe dunque un sentimento sociale, veicolando un importante messaggio di riconnessione e proponendosi un invito al benessere psicofisico ed alla calma, in un mondo che sembra farsi sempre più caotico.

Indossarlo, in quanto neutro, è oltretutto semplicissimo: da capo a piedi o in combo colore dense d’eleganza poco importa, le celebrities lo stanno sfoggiando all’ordine del giorno arrivando addirittura ad eleggerlo quello perfetto per Natale 2025. L’ultima in ordine di tempo ad aver abbracciato la Cloud Dancer-mania, perché è di questo che sembra si tratti, è stata Heidi Klum e in un look super di tendenza. Vediamo come.

Heidi Klum, il look con pelliccia color Cloud Dancer che è tutto da copiare

Oramai lo sappiamo: Heidi Klum sa esattamente come rubare la scena, ovunque si trovi. In tv o avvistata per le strade di Los Angeles, sembra che la cinquantaduenne non sia mai davvero scesa dalla passerella di Vitctoria’s Secret, nonostante tutto continuando a suscitare stupore misto a meraviglia in chiunque la guardi.

Questa volta, però, a colpire non è stata una delle sue solite mise altamente provocanti, bensì un look casual in perfetta sintonia con le tendenze del momento: ciò che per prima salta all’occhio è di certo l’immensa pelliccia — ecologica, ci auguriamo tutti — che la top model indossa, vaporosa, lunga sino a sfiorare le caviglie ma soprattutto color Cloud Dancer, la famosa nuance che ci accompagnerà da qui alla fine del 2026.

Della medesima tonalità, poi, ecco spiccare agganciata al suo avambraccio una Chanel Classic Double Flap, media, in pelle Caviar, abbinata a cappellino con visiera in velluto nude, pantaloni relaxed fit fango, occhiali da sole a goccia e scarpe da ginnastica.

“Nella moda, o sei IN o sei OUT”, sono queste le parole che Heidi Klum ha ripetuto per tempo immemorabile davanti alla telecamera, durante la conduzione di Project Runway, celebre reality dedicato ai giovani designer di moda, che ha ripreso proprio quest’anno. E che dire, lei è decisamente in.

Secondo Heidi Klum l’outfit perfetto per Natale 2025 è bordeaux, da cima a fondo

Poteva Heidi Klum, regina incontrastata delle passerelle nonché dei travestimenti di Halloween dal lontano 1997, sottrarsi al suo dovere di fashion icon senza proferire parola in merito a come vestirsi per Natale 2025? La risposta è ovviamente no, ed è per questo che il suggerimento è arrivato forte e chiaro direttamente dal suo profilo Instagram.

In uno dei suoi più recenti post la vediamo, in una posa sensuale sul divano del suo salotto, indossare un sensualissimo look total bordeaux ideale per queste imminenti Feste: body scollato, shorts in pelle, collant di pizzo ricamato e tacchi a spillo sono il terzetto alla moda che non ci aspettavamo, ma che ora non vediamo l’ora di sfoggiare.

