Sono quel dettaglio che fa la differenza in ogni outfit: sono i collant in pizzo e questi sono i modelli da avere

iStock Collant in pizzo: l'accessorio sensuale di stagione

A volte basta un semplice tocco per cambiare un look: un capo o un accessorio, infatti, possono fare la differenza e catturare lo sguardo. Ad esempio, i collant in pizzo, capaci di trasformare un outfit da ufficio, oppure molto sobrio e minimal, nello stile sensuale che ogni tanto ci viene voglia di sfoggiare.

E sono decisamente un must have per l’autunno – inverno: un tocco semplice, ma che cambia tutto. Ad esempio, stiamo tutto il giorno in ufficio, ma ci aspetta una serata speciale e non abbiamo tempo di passare a cambiarci da casa? Basta avere con sé i collant in pizzo per svoltare il look e trasformarlo da sera. I migliori da provare.

Collant in pizzo: il tocco sensuale a ogni look

Li possiamo indossare sotto una gonna, oppure con un abito, possiamo osare abbinandoli con un paio di sneakers, oppure con comodi stivali. Sono i collant in pizzo e promettono di regalare un tocco di sensualità a ogni look.

Goldenpiont, ad esempio, propone delle calze con effetto pizzo, cinturino anatomico e tassello igienico. Questi collant sono elastici, resistenti e ci avvolgono con una fantasia floreale.

Goldenpoint Calze con effetto pizzo

Alta qualità, elasticità perfetta per abbracciare le nostre gambe e di un sofisticato colore nero: sono i collant di Bepsyom e sono la scelta cool da indossare con anfibi e gonna corta. Per giocare con i contrasti.

Bepsyom Calze elastiche e nere

Per un tocco aggiuntivo di glamour Gi&Gi ci propone delle calze in pizzo floreale con strass, che vanno a ricreare tanti piccoli punti luce sulle gambe. Sono in pizzo di alta qualità e sono elasticizzate e comode. Per una serata super speciale.

Offerta Gi&Gi Calze con strass scintillanti

Infine, le calze di Xiusemy che risultano morbide e al tempo stesso elastiche: vestono alla perfezione e sono a rete con pizzo floreale. Sono perfette per essere indossate con comodità per tutto il giorno e sono dotate di punta rinforzata.

Xiusemy Calze a rete con dettagli floreali in pizzo

Calze bianche in pizzo, per un look che non passa inosservato

Per chi vuole osare un po’ di più, la scelta non può che ricadere sul bianco. Senza dubbio potrebbe risultare più complicato abbinare delle calze di questo colore, però in realtà basta optare per capi total black e ottenere, così, uno stile sofisticato ma che non passa inosservato.

Tra i modelli da provare c’è quello di Xsqd, che propone delle calze con un’elevata elasticità, con un motivo in pizzo bellissimo. L’idea alla moda? Indossarle con un abito minimal e dall’aspetto un po’ retrò.

Xsqd Calze in pizzo elastiche e bianche

Wisebom, invece, propone un modello più spesso, lavorato a trecce e con dettagli in pizzo. Ideale per chi soffre il freddo.

Wisebom Collant più spessi con dettagli in pizzo

Le combo irresistibili e sensuali

Doppio set? Sì grazie. Per chi desidera fare incetta di collant di pizzo, la cosa migliore è comprare pacchi doppi e magari con modelli diversi.

Come quelli di Dalaetus. Si tratta di un set comprende due calze a rete: una con motivo in pizzo floreale e l’altra con lo stile più di carattere, grazie alla fantasia a serpente che si avvolge sulle gambe.

Dalaetus Set di collant con doppia fantasia

Sarah Borghi, infine, mette in vendita due modelli uguali con corpino e gamba (da metà coscia) effetto pizzo: sono 20 denari, comodi, belli e resistenti. Decisamente perfetti per fare un figurone.

Sarah Borghi Due collant con effetto pizzo

