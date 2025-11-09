Calze in pizzo, l’accessorio sensuale che diventa protagonsita dei nostri look

Sono quel dettaglio che fa la differenza in ogni outfit: sono i collant in pizzo e questi sono i modelli da avere

Pubblicato: 9 Novembre 2025 09:00

Collant in pizzo: l'accessorio sensuale di stagione

A volte basta un semplice tocco per cambiare un look: un capo o un accessorio, infatti, possono fare la differenza e catturare lo sguardo. Ad esempio, i collant in pizzo, capaci di trasformare un outfit da ufficio, oppure molto sobrio e minimal, nello stile sensuale che ogni tanto ci viene voglia di sfoggiare.

E sono decisamente un must have per l’autunno – inverno: un tocco semplice, ma che cambia tutto. Ad esempio, stiamo tutto il giorno in ufficio, ma ci aspetta una serata speciale e non abbiamo tempo di passare a cambiarci da casa? Basta avere con sé i collant in pizzo per svoltare il look e trasformarlo da sera. I migliori da provare.

Collant in pizzo: il tocco sensuale a ogni look

Li possiamo indossare sotto una gonna, oppure con un abito, possiamo osare abbinandoli con un paio di sneakers, oppure con comodi stivali. Sono i collant in pizzo e promettono di regalare un tocco di sensualità a ogni look.

Goldenpiont, ad esempio, propone delle calze con effetto pizzo, cinturino anatomico e tassello igienico. Questi collant sono elastici, resistenti e ci avvolgono con una fantasia floreale.

Goldenpoint
Goldenpoint
Calze con effetto pizzo
16,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Alta qualità, elasticità perfetta per abbracciare le nostre gambe e di un sofisticato colore nero: sono i collant di Bepsyom e sono la scelta cool da indossare con anfibi e gonna corta. Per giocare con i contrasti.

Bepsyom
Bepsyom
Calze elastiche e nere
7,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Per un tocco aggiuntivo di glamour Gi&Gi ci propone delle calze in pizzo floreale con strass, che vanno a ricreare tanti piccoli punti luce sulle gambe. Sono in pizzo di alta qualità e sono elasticizzate e comode. Per una serata super speciale.

Offerta
Gi&Gi
Gi&Gi
Calze con strass scintillanti
10,44 EUR −9% 9,50 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Infine, le calze di Xiusemy che risultano morbide e al tempo stesso elastiche: vestono alla perfezione e sono a rete con pizzo floreale. Sono perfette per essere indossate con comodità per tutto il giorno e sono dotate di punta rinforzata.

Xiusemy
Xiusemy
Calze a rete con dettagli floreali in pizzo
10,98 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Calze bianche in pizzo, per un look che non passa inosservato

Per chi vuole osare un po’ di più, la scelta non può che ricadere sul bianco. Senza dubbio potrebbe risultare più complicato abbinare delle calze di questo colore, però in realtà basta optare per capi total black e ottenere, così, uno stile sofisticato ma che non passa inosservato.

Tra i modelli da provare c’è quello di Xsqd, che propone delle calze con un’elevata elasticità, con un motivo in pizzo bellissimo. L’idea alla moda? Indossarle con un abito minimal e dall’aspetto un po’ retrò.

Xsqd
Xsqd
Calze in pizzo elastiche e bianche
8,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Wisebom, invece, propone un modello più spesso, lavorato a trecce e con dettagli in pizzo. Ideale per chi soffre il freddo.

Wisebom
Wisebom
Collant più spessi con dettagli in pizzo
7,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Le combo irresistibili e sensuali

Doppio set? Sì grazie. Per chi desidera fare incetta di collant di pizzo, la cosa migliore è comprare pacchi doppi e magari con modelli diversi.

Come quelli di Dalaetus. Si tratta di un set comprende due calze a rete: una con motivo in pizzo floreale e l’altra con lo stile più di carattere, grazie alla fantasia a serpente che si avvolge sulle gambe.

Dalaetus
Dalaetus
Set di collant con doppia fantasia
10,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Sarah Borghi, infine, mette in vendita due modelli uguali con corpino e gamba (da metà coscia) effetto pizzo: sono 20 denari, comodi, belli e resistenti. Decisamente perfetti per fare un figurone.

Sarah Borghi
Sarah Borghi
Due collant con effetto pizzo
24,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

