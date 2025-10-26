Mini, dalle vibes retrò e dalle linee che esaltano il fisico: il vestito dell’autunno 2025 strizza l’occhio al passato e sta bene a tutte.
Lo si può abbinare con gli accessori più disparati, soprattutto se minimal: infatti in questo caso ci consente di giocare con scarpe, giacche, borse e gioielli.
Se le temperature ce lo permettono, poi, possiamo osare con un look senza calze, altrimenti possiamo optare per scelte più calde o glamour. Una cosa è certa: il mini-dress è il capo passe-partout da avere in guardaroba, quello adatto a ogni occasione e che ci salva quando non sappiamo proprio cosa indossare. I migliori modelli da provare.
Braccia scoperte: i mini-dress dell’autunno
Braccia scoperte, taglio a trapezio, dettagli che fanno la differenza. Il mini-dress si prende la scena e lo fa regalandoci un tocco retrò che rende ogni stile più chic. Ma anche con linee minimal, capaci di essere adattate a ogni abbinamento e sfoggiate in tutte le situazioni.
Allegra K ci propone un abito in poliestere al 100%, a girocollo e con le maniche corte. La forma è a trapezio, quindi perfetta per stare bene a tutte e per evidenziare ogni fisicità. Inoltre, ha la cerniera posteriore. L’abbinamento più adatto è con una scarpa bassa e un cappotto.
In tweed, senza maniche, rosa cipria: il vestito di Ezapine ricorda lo stile di Jackie O ed è elegante, grazie a dettagli che fanno la differenza come il collo e la zona delle tasche. Va bene per le mezze stagioni, quindi se le temperature si abbassano si può abbinare a stivali, golf e giacca.
Avvolgente ed estremamente minimal, poi, quello di Emottos: è al 95% in poliestere e al 5% in spandex, dotato di cerniera, la vestibilità è slim. Un abbinamento super cool? Con sneakers e giacca di pelle: per un look grintoso.
Abiti corti e caldi per l’autunno
Durante l’autunno le temperature iniziano ad abbassarsi e noi abbiamo bisogno di sfoggiare capi che ci facciano sentire al caldo in ogni situazione. Allora ben vengano i modelli con le maniche lunghe, che risultano più avvolgenti nella zona del petto e che poi si aprono in una gonna più ampia.
Cupshe propone un vestito corto, con scollo rotondo e manica lunga, impreziosito da bottoni su un lato: un dettaglio che gli regala la giusta dose di vibes retrò. Da indossare con una borsa scamosciata e giacca del medesimo materiale, per dare vita al perfetto outfit autunnale.
Adigaber, invece, mette in vendita un modello con scollo a V, maniche lunghe e bottoni che scendono su tutto un lato della gonna. La sua vestibilità è leggermente più lunga (è midi) e ha le tasche.
Molto chic, poi, la proposta di Aottori: in tessuto a maglia di alta qualità, si può indossare con abbinamenti extra chic, come scarpe con il tacco e cappotto di pelle lungo, oppure rendere meno elegante con sneakers e cow bag.
Molto casual, poi, l’abito di Alaster Queen con scollo a v piccolo, bottoni, maniche lunghe e orlo morbido. Ha una vestibilità ampia ed è così composto: 71% cotone, 25% rayon e 4% spandex. Favoloso con stivali e pochette.
Infine, la proposta di Zeagoo, un abito progettato per regalare vibes sempre nuove. Infatti ha le maniche lunghe e a palloncino e, in base agli abbinamenti, può essere casual e chic, magari con un cappotto, oppure preppy se abbinato a mocassini e calza corta.
