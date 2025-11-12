Sensuali e grintose: le minigonne in pelle sono versatili, alla moda e le possiamo indossare davvero in ogni situazione, basta saperle abbinare al meglio

IPA Alessia Marcuzzi, come copiare la sua mini di pelle

Sensuali e grintose, le minigonne sono uno di quei capi che bisogna avere nell’armadio in almeno una variante. E quella più cool di quest’anno ce l’ha mostrata Alessia Marcuzzi: la conduttrice, infatti, l’ha sfoggiata in pelle nera, accompagnata da una camicia scura e larga e da stivali extra alti. Un look che non passa inosservato e che possiamo replicare anche noi, proprio a partire dalla gonna.

Ci sono tantissime varianti tra le quali scegliere, che possiamo abbinare nei modi più svariati. Nulla ci vieta di indossare la mini con una felpa e scarpe da ginnastica, oppure di sfoggiarla con accessori che regalano al look finale un tocco di sensualità.

Nove mini di pelle tra le quali scegliere e da indossare in ogni occasione.

Mini in pelle? Sì grazie. I modelli da provare

Con stivali alti, oppure con scarpe basse, o – ancora – con delle sneakers se si ama giocare con i contrasti, ma una cosa è certa: la mini di pelle è uno dei capi di stagione. Parola di Alessia Marcuzzi che di recente ha sfoggiato un outfit incredibile e lo ha mostrato anche sul suo profilo Instagram. Non solo estremamente coolness, ma anche facile da replicare.

Minigonna di pelle nera (la sua in una variante lucida), camicia del medesimo colore morbida e comoda e stivali extra alti.

E un modello simile lo possiamo sfoggiare anche noi, magari con mocassini bassi e camicia, oppure con stivali e giacca da abbinare.

Tra i modelli da provare c’è quello di Cupshe: in ecopelle, con tasche e a vita alta. Sta benissimo con un maglione e scarpe con il tacco, per uscire la sera, oppure anche con degli stivaletti.

Cupshe In ecopelle, a vita alta e con tasche

Emottos propone una gonna con la vita a v, un dettaglio che la rende davvero particolare. In ecopelle, è slim fit e ha la vita alta. Perfetta per chi vuole osare con un maglioncino crop.

Emottos Gonna a vita alta con design a v

Ha un aspetto più lucido, invece, la proposta di Kate Kasin in PU di alta qualità, con doppia tasca e una cerniera laterale nascosta. È di un bellissimo colore rosso bordeaux.

Kate Kasin Gonna in finta pelle con taschine

Dello stesso brand possiamo scegliere il modello a trapezio con piccolo spacco laterale. Tra gli altri dettagli furbi di questa mini il fatto che è dotata di una cerniera laterale e che la vita è elasticizzata nella parte posteriore.

Kate Kasin Minigonna a trapezio comoda e con elastico in vita

Infine, Mangopop propone una mini, sempre in ecopelle con doppio spacco, ma di piccole dimensioni. La vita è alta, il modello fasciante e dotato di una cerniera nella parte posteriore.

Mangopop Minigonna avvolgente con doppio spacco

I modelli più particolari di mini: da provare

Ci sono tantissimi modelli, anche più particolari e da provare. Magari abbinandoli con anfibi, osando con lunghe giacche di pelle, oppure con maglioni a collo alto, vero passe-partout di stagione.

Only ci propone una mini con vita arricciata e due bottoni: il design è avvolgente e si può abbinare a una camicia e a delle scarpe stringate.

Offerta Only Minigonna con vita elastica e bottoni

Cupshe, invece, mette in vendita un capo a trapezio e dal design morbido: ha una cerniera nascosta nella cucitura laterale ed è vita alta. Da indossare con un body avvolgente e stivaletti.

Cupshe Minigonna a trapezio e a vita alta

A portafoglio e arricciata quella di Toocool e con zip anteriore, elegante ma anche capace di dare un tocco grintoso a ogni abbinamento.

Toocool Minigonna a portafoglio e arricciata

E per chi, invece, è alla ricerca di un capo più essenziale allora l’opzione di Vero Moda è la più adatta: la gonna è in finta pelle scamosciata, leggermente elastica e con una piccola cerniera sul retro. Favolosa.

Offerta Vero Moda Minigonna in finta pelle scamosciata

