Dall'originale di The Frankie Shop alle versioni budget friendly: guida allo styling, dalla mini grintosa alla midi con spacco effetto pelle.

La gonna midi in vinile di Alessia Marcuzzi è il capo life-changing che ti risolve i look da sera in ogni stagione
Alessia Marcuzzi conquista la sua community con la gonna nera in vinile

C’è chi pensa che il vinile sia “troppo” e chi mente. O meglio, c’è chi non ha ancora visto l’ultimo look di Alessia Marcuzzi. La conduttrice e imprenditrice ha appena sdoganato definitivamente il tabù del “lucido”, trasformando una gonna midi in vinile nel passe-partout definitivo per le serate in cui vuoi essere sexy ma sofisticata.

Il modello originale indossato da Alessia è firmato The Frankie Shop: taglio a matita, vita alta, lunghezza rigorosamente sotto il ginocchio e quella finitura glossy che cattura la luce (e gli sguardi). È il classico capo che da solo “fa il look”. Ma se il budget non ci permette di accedere al brand di culto newyorkese, niente paura: abbiamo scovato le alternative low cost e le varianti perfette per copiare il suo stile senza svuotare il portafoglio.

Il dupe perfetto: la midi in vinile (low cost)

Per ottenere l’effetto “Marcuzzi” serve rigore. La gonna deve essere midi (mai sopra il ginocchio per questo stile) e a vita alta. Il segreto del vinile economico che sembra costoso sta nel colore: scegliete il nero profondo o il bordeaux scuro.

  • Come abbinarla: il vinile è un materiale “freddo” e rigido; per questo motivo, il contrasto vincente è con materiali morbidi e caldi.
  • Per la sera: un body aderente nero a collo alto e un paio di slingback con tacco a spillo.
  • Per sdrammatizzare: un maglione oversize grigio melange o panna, infilato distrattamente davanti (il famoso “french tuck”).
L’alternativa grintosa: la minigonna in vinile

Se la lunghezza midi vi sembra troppo “signora” o volete slanciare le gambe, la variante corta è la risposta. La minigonna in vinile è un classico degli anni ’60 che ritorna prepotentemente.

  • Come abbinarla senza errori: qui la regola d’oro è l’equilibrio. Essendo la gonna molto corta e molto lucida, il resto deve essere rigoroso.
  • Il consiglio di stile: indossatela con collant velati neri (o coprenti per un look da giorno) e un blazer maschile boxy che copra i fianchi.
  • Ai piedi: Anfibi chuncky per un tocco rock o mocassini con calzino bianco per le più fashionista. Evitate tacchi troppo alti per non rischiare l’effetto “too much”.
L’alternativa soft: midi effetto pelle semilucida con spacco

Vi piace l’idea della pencil skirt di pelle ma il vinile lucido vi spaventa? La soluzione è la gonna midi in ecopelle opaca (matte), magari arricchita da uno spacco laterale o centrale profondo.

Questa versione è più facile da portare anche in ufficio e risulta immediatamente elegante e meno aggressiva del vinile puro. Lo spacco aggiunge quel tocco di sensualità che non fa rimpiangere la lucidità del modello della Marcuzzi.

  • Come abbinarla: Questa gonna chiama tessuti nobili. Una camicia in seta bianca o una blusa trasparente in organza.
  • L’accessorio: stivali al ginocchio in camoscio che spuntano dallo spacco, creando un gioco di texture tra pelle liscia e suede scamosciato.

