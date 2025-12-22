È mocassini mania: tutto sul “furto” al mondo del menswear che risolve con classe e comfort ogni dilemma stilistico, da Natale a Capodanno e per tutto il 2026

Nei mesi più gelidi dell’anno stivali ed ankle boots deterranno anche il titolo di calzature regine di stagione, ma vi sono altre sfiziose possibilità per tenere i piedi al caldo senza necessariamente mettere in secondo piano lo stile. Stiamo parlando ancora una volta dei mocassini, dall’alto della loro aura preppy e un filo vintage, tuttora sulla vetta delle tendenze.

I mocassini dettano ancora tendenza: i modelli da avere per l’inverno 2026

Antichissimi, eppure regolarmente sulla cresta dell’onda in fatto di moda: volendoci pensare bene, i mocassini sono quelle calzature che ci hanno accompagnato in diverse fasi della nostra vita, una presenza costante, insomma, a partire dall’infanzia.

Nate in origine come scarpe comode e informali perché prive di lacci, ispirate a quelle dei nativi americani e concepite al fine di vagabondare con un certo agio, si sono diffuse tra gli studenti degli anni Trenta nei corridoi delle università britanniche e americane e sono da allora emblema del sempre ricercato guardaroba collegiale.

È stato proprio a partire dall’uniforme scolastica che i cosiddetti loafers — perché è così che si chiamano, da “loafer” che in inglese corrisponde a “fannullone” o “perdigiorno — hanno iniziato il proprio viaggio nel mondo del fashion, fino a porsi come calzatura casual oltreoceano, indossata non più soltanto in combo a gonna a pieghe e cardigan ma piuttosto a denim e giacca nei Free Friday.

In principio fu una nostra cara conoscenza, Aldo Gucci, sbarcato negli Stati Uniti d’America all’obiettivo di ampliare il mercato, a notarli e a rileggerli in un secondo momento come gli iconici horsebit, ossia quel classico modello adornato da morsetto che è oggi tra i simboli della maison italiana, ed il resto è storia. Da lì in avanti le flat shoes in oggetto, che piacciano oppure no, corrispondo ad un inimitabile cult nell’assetto modaiolo maschile ed anche femminile. Ci stupisce davvero che nemmeno nell’inverno 2026 queste abbiano perso il loro fascino?

Abbiamo visto i mocassini trionfare sulle passerelle più prestigiose ed ora ovunque per le strade ancora una volta, spesso insieme a calze e collant, in delicatissime silhouette affusolate, in tutte le sfumature del marrone o del nero.

Del resto sono loro l’alternativa perfetta alle sneakers o alle ballerine, soluzioni allo stesso modo comode ma dall’allure classy e disinvolta che piace tanto alle It girl, ben felici di indossarli con qualsivoglia capo di tendenza: si abbinano splendidamente a jeans diritti ma anche a tubini, a capispalla sartoriali sempreverdi, dal cappotto al trench, e persino alle gonne. C’è davvero una ragione per cui non venerarli?

Mocassini Alviero Martini ALVIERO Martini Prima Classe Mocassini Donna in Pelle Nera con Dettagli Geo Beige

In occasione della fredda stagione appena iniziata i più grandi marchi della moda hanno rivisto i propri modelli storici per offrirci nuove variazioni, tutte ancora del forte carattere: a regnare non sono più soltanto le tradizionali proposte in pelle spazzolata ma, acquisita la fama della texture più gettonata del momento, sono quelle in morbida pelle scamosciata ed in velluto a star spopolando.

Così come è successo per il resto dei capi e degli accessori must del periodo, inoltre, tra i loafers più amati ci sono quelli fluffy, con lo stesso fascino dei caldissimi montone effetto pelliccia e dello shearling, ed anche le versioni in cavallino. Di certo delle vere coccole per i piedi queste, ma che diventano al contempo anche un modo per movimentare l’idea del passato.

QUEEN HELENA Mocassini Mocassini foderati di pelliccia

In quanto al capitolo colori, poi, a vincere sono precise nuances: dal nero al testa di moro si passa a tutte le sfumature del marrone, da quelle più scure e avvolgenti a quelle più chiare, dal beige al cammello. Grande attenzione è data anche alla suola, che deve essere più che mai performante: di gomma e chunky, con la linea a carrarmato e in alcuni casi persino platform, in modo tale da isolare il piede dal freddo e dall’umidità dell’asfalto e mantenerlo asciutto. Senza contare che qualche centimetro in altezza aggiuntivo non fa mai male.

Tamaris mocassini suola track Mocassini suola spessa e dettaglio tweed

A tal proposito, in alcuni casi in pedana il classico mocassino si è elevato, e letteralmente, sino ad arricchirsi di tacco. Rubato dal guardaroba maschile, questo pezzo imprescindibile dell’abbigliamento formale si è ora risvegliato ingentilito in forme e design, pensati appositamente per slanciare la figura e adeguarsi così addirittura agli stili più romantici.

NobleOnly Mocassino con tacco Mocassini con tacco rossi e dettaglio catena

D’ispirazione rétro, i mocassini con il tacco sono l’accessorio nostalgico e bon ton che ci piace, ora sporcato da un pizzico di street style: a capo della tendenza c’è Miu Miu, che li ha resi parte integrante delle tenute delle sue modelle, abbinati a gonne midi e a cardigan. Saint Laurent, dalla sua, li ha lanciati in pelle nera e arricciata con tacco sinuoso e scultoreo. Via libera, poi, a fantasie e dettagli, quali ciondoli e morsetti, ma anche a goffrature particolari che scacciano la noia.

Dal fronte nettamente opposto, ancora, arrivano i mocassini slouchy: parliamo di una rivisitazione dallo spirito “effortless” e contemporaneo del modello base, dalla silhouette morbida — in alcuni casi tanto da mimare l’aspetto di una pantofola — e lo stile lazy chic, nonostante tutto elegante e composto. Basti pensare che la pelle di certe evoluzioni è tanto soffice e flessibile da rendere il modello indossabile come una slipper, con tanto di parte posteriore ripiegata.

Come indossare i mocassini durante le Feste, da Natale a Capodanno 2025

Quanto i mocassini del momento siano incredibili, ed altrettanto comodi, lo abbiamo già ampiamente indagato. È a come, automaticamente, diventino perfetti da indossare a Natale 2025 che dobbiamo ancora arrivare: sotto a longuette in lana, minigonne di paillettes e coordinati in velluto, i mitici loafers si apprestano a diventare anche i grandi protagonisti della festive season. Dal 25 dicembre a Capodanno, infatti, potrebbero essere proprio loro l’agognata soluzione ad unire efficacemente classe e comfort, risolvendo in una sola mossa ogni dilemma stilistico.

In veste di impareggiabili compagne d’avventura, nel periodo delle Feste, queste calzature rasoterra daranno il meglio di sé accanto a tailleur, abiti ed abitini in lana e a caldi assetti composti da pullover e longuette. Il tocco in più? Puntare sui calzini: nei colori simbolo della ricorrenza, dal verde e rosso, ricchi di accenti argento o dorati, ricami, inserti gioiello e tridimensionali. Basta sfoderare la fantasia, tutta quella di cui si è capaci.

