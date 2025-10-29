Tutte pazze per tailleur e cravatta, la moda mannish secondo le star: da Julia Roberts a Nicole Kidman
Da uniforme maschile ad assoluta uniforme fashion: per lungo tempo combo di stile esclusiva del guardaroba maschile, nell’ultimo paio d’anni il completo sartoriale, quello classico, dal design impeccabile e dalla vestibilità rigorosamente oversize, ha conquistato i cuori e gli armadi — l’ordine è interscambiabile — delle fashioniste d’ ogni età. Non lo ha fatto da solo, ma in compagnia del suo più fido alleato: la cravatta. Simbolo indiscusso dell’estetica mannish, l’accoppiata giacca e pantaloni ha oggi un posto d’onore all’interno del panorama tendenze autunnale: pratici ma soprattutto spiccatamente eleganti, questi sono perfetti sia di giorno che di sera e sempre più donne del mondo dello spettacolo li scelgono al posto del canonico abito. Nero, bianco, beige o grigio, il tailleur si indossa con nonchalance sopra a tacchi alti e a stringate. A capitanare l’orda di star a sostegno del trend Julia Roberts, regina incontrastata (o forse giusto un po’) di questa foggia.