Fonte: Getty Images Schiaparelli Runway Fall 2024

Buone nuove all’orizzonte: è stata svelata la definitiva nuova uniforme femminile per la primavera 2025. Sì, parliamo di giacca e cravatta. L’accoppiata, rodata da tempo immemorabile nell’arsenale fashion tutto al maschile, è approdata da qualche stagione anche nel guardaroba pensato per la donna, e vige dunque attualmente slegata da ogni accezione di genere.

Per seguire la tendenza pare non sia più poi tanto necessario trovarsi in cima alla scala aziendale, tutt’altro: è lo scenario streetwear a rilanciare l’abbinamento in chiave ironica e spiccatamente sensuale, con l’inevitabile conseguenza di un tripudio di mise alla businessman a fiorire a destra e a manca.

La cravatta è l’accessorio femminile più ricercato della primavera 2025: tutto dalle sfilate di stagione

Vezzo del momento prediletto d’ogni accanita fashionista, la cravatta è da considerarsi l’accessorio che più di ogni altro si presta all’eterno gioco tra l’universo maschile e quello femminile: convenzionalmente associata all’assetto modaiolo degli uomini d’affari essa racchiude in sé insita raffinatezza ma, al contempo, sa essere trasgressiva e sensuale se intelligentemente integrata all’interno dell’ensemble.

Avvolto attorno al collo come fosse una collana, il popolare lembo di tessuto questa primavera si sposa perfettamente a look capitanati da abiti sartoriali quanto a spezzati dall’animo più casual, vicino ad una camicia abbonata o, ancor meglio, strategicamente sbottonata. Il nodo è quello classico, semplice, adatto a tutte le occasioni così come a tutti i colli.

Che ci trovassimo dinanzi ad una delle inedite tendenze più in vista della bella stagione 2025 era già chiaro da un pezzo, è lo è stato precisamente a partire dall’esatto momento in cui un certo designer belga ha portato in passerella una sequela di creazioni a ruotare proprio attorno all’accessorio di matrice workwear.

Se sul palcoscenico di Schiaparelli, estroso, richiamava una lunga treccia di capelli, sono stati Saint Laurent by Anthony Vaccarello e Emporio Armani, conservatori, ad averlo proposto in classica seta lucente.

In passerella non sono mancati ulteriori guizzi di stravaganza, però, incarnati dalle stampe pet impresse sulle cravatte ideate da Adam Jones, come a voler ufficializzare la definitiva evoluzione dello storico complemento.

Sofisticata ma al contempo ribelle, attualissima ma dalle vibrazioni sottilmente nostalgiche dal sapore anni Novanta, la cravatta è oggi più che mai un dialogo tra mondi opposti che si attraggono, e sempre lo faranno, punto di partenza ad originare mise dal tono tra il serio ed il pungente. I modelli ora più popolari? Quelli intramontabili, Regimental, e a pois.

Come indossare la cravatta secondo le celebrities: i look meglio riusciti a cui ispirarsi

È così che la cravatta è lentamente divenuta per le donne un vero must-have di questo 2025, da assoluta protagonista sulle passerelle dedicate alle collezioni moda di stagione ai colli delle star: se qualche tempo fa Nicole Kidman l’ha trascinata sino ad un red carpet – in ironico e piccante riferimento al suo ruolo da boss in Babygirl – sono in moltissime ad averla recentemente sfoggiata in front row, come pure per vivacizzare il panorama street style; tante che sono proprio loro a dirci come indossarla e abbinarla questa primavera.

L’ironia sembra continuare a rivestire un ruolo cruciale nello styling di tale accessorio, e ad ogni fascia d’età. Com’è evidente, per le celebrities è proprio la giacca sartoriale il pezzo più comune da associare all’oramai irresistibile nastro di stoffa, ma con personalità: trattasi di una intenzionale dichiarazione di stile, più che un sorpassato obbligo da divisa.

Taylor Hill

Come se l’avesse sempre portata, Taylor Hill ha dato prova di saper collocare alla perfezione la cravatta all’interno di un look. E, chiaramente, non stiamo parlando dell’area geografica in cui la si annoda. La supermodella ha recentemente coniugato con invidiabile maestria alcuni dei più quotati pezzi essenziali del guardaroba primaverile, appaiandone una classica in blu notte ad un trench color tortora dalle piene vibes ladylike, che a sua volta nascondeva un’abile gioco di fantasie tra camicia a righe e pantaloni a quadri.

Iris Law

Un simile punto di partenza quello di Iris Law, che a quella che pare la medesima camicia rigata bianca e nera ha sovrapposto una cravatta scura. A completare la combo, nel suo caso, ecco invece un canonico completo maschile gessato in grigio antracite con tanto di mocassini lucidi ai piedi.

Bella Hadid

Forse tra le prime ad aver avuto l’onere e l’onore di indossare la cravatta nella nuova accezione fluida, Bella Hadid ha avuto il suo primo approccio all’accessorio proprio sulla passerella di Yves Saint Laurent by Anthony Vaccarello: l’apparizione della top model è stata indimenticabile, e su questo siamo tutti concordi, ma ci è parso comunque giusto onorarla inserendola nella guida di stile in questione. Eccola dunque in tutto il suo splendore avvolta nell’iconico tuxedo scuro, ma con slingback in vernice dal tacco scultura a sdrammatizzarlo.

Elle Fanning

Sulla medesima scia, ma nella versione altrettanto clamorosa di Alexander McQueen, con la grazia che la contraddistingue Elle Fanning ha voluto sposare la tendenza tutta al maschile (anche se non più) servendosi di un completo dal taglio classico. Qui la cravatta mostra una finitura nettamente più lucida, sempre nascosta con ordine tra l’abbottonatura doppiopetto del blazer, e da sotto all’orlo del pantalone con pinces sul davanti fanno capolino degli affilatissimi tacchi a stiletto.

Emili Sindlev

Giocoso ed originale l’ensemble messo a punto da Emili Sindlev, e chi la segue sa esattamente che non sarebbe potuto essere altrimenti. Con il suo consueto piglio, la stylist danese ha costruito il proprio look su di una cravatta dalla stampa stravagante, bicolor, facendo leva sul contrasto maschile-femminile attraverso una giacca sartoriale dalla vestibilità volutamente ultra abbondante, sopra ad una camicia celeste. Ai piedi, invece, ecco spiccare delle Adidas Gazelle – attualmente tra le scarpe più in voga della primavera in corso – accostate a calzini bianchi rigorosamente a vista.

Hailey Bieber

Trendsetter per vocazione, qualche tempo fa Hailey Bieber ha scelto di indossare un enorme completo grigio di stampo mannish, in combo a camicia rigata e cravatta burgundy a pois, in occasione dell’ennesimo lancio del suo brand beauty, Rhode Skin. La firma sugli indumenti? Quella di Anthony Vaccarello, di nuovo. Tornava anche nella notevole interpretazione dell’imprenditrice l’antitesi di genere, grazie a delle pumps acuminatissime in chiaro richiamo alla cravatta e a dei vistosi bracciali bangles dorati.

Deva Cassel

Rigorosa e raffinata, infine, Deva Cassel la quale ha vestito il trend del momento con camicia, pantaloni neri a palazzo e montone cropped in ecopelle.